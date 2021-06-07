Ermenistan’da seçim kampanyasına start verildi

Ermenistan’da 20 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan erken seçimleri için seçim kampanyasına 7 Haziran’da start verildi. Seçim kampanyası 18 Haziran saat 24:00’da sona erecek.

Erken seçimlere 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi güç katılıyor.

Asıl mücadele iktidarda olan ve Nikol Paşinyan’ın yönettiği ‘Sivil Sözleşme’ partisi ile Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın yönettiği muhalif ‘Ermenistan’ ittifakının arasında olacak.

Son anket araştırmalarına bu iki güç arasındaki fark azalmaya devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI