Ermenistan’da seçim kampanyaları resmen başladı

Ermenistan’da 20 Haziran’da gerçekleşecek erken seçimler için seçim kampanyasına bugün start verildi. Seçim kampanyası 18 Haziran saat 24:00’da sona erecek. Son anketlere göre Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil İttifak önde görünmekle birlikte Koçaryan’ın liderliğindeki ittifak arayı kapatmaya başladı.

Erken seçimlere 22 parti ve 4 ittifak olmak üzere toplam 26 siyasi güç katılıyor. Bu bir rekor. 2018 seçimlerine 11 parti ve ittifak katılmıştı.

Asıl mücadelenin iktidarda olan ve Nikol Paşinyan’ın yönettiği ‘Sivil Sözleşme’ Partisi ile Ermenistan’ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın yönettiği muhalif ‘Ermenistan’ ittifakı arasında olması bekleniyor.

Seçimler Azerbaycan ile sınır ihlali geriliminin yaşandığı bir dönemde ve geçen yılki Karabağ savaşı mağlubiyetinin gölgesinde gerçekleşecek.

Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, son sınır gerilimine göndermede bulunarak, Syunik ile Geğarkunik arasındaki sınır olaylarının, seçimlerin kararlaştırıldığının duyurulmasından sadece iki gün sonra gerçekleşmesini garip bulduğunu söyledi.

Paşinyan, “Komplolara inanmıyorum, çok fazla odaklanmamaya çalışıyorum ama garip gerçekler var. 10 Mayıs’ta Ulusal Meclis’in dağıtıldığını, özel parlamento seçimlerinin yapılacağını duyuruyorum ve ayın 12’sinde Syunik ve Geğarkunik’te olaylar yaşanıyor. Seçimlerimizin sonuçlarını ‘yazmak’ isteyen yabancı güçlerin olduğu aşikâr” diye konuştu.

Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, partisinin yaklaşan erken parlamento seçimlerinde oyların en az yüzde 60’ını almasını bekliyor.

Paşinyan, “Ülkemizin ayağa kalkmasını istiyorsak, bu belaların sokağa dökülmesini engellemek istiyorsak, 20 Haziran seçimlerinde Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 60’ının oyunu bekliyorum” dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki Hayastan (Ermenistan) İttifakı ise Ermenistan genelinde yaklaşık 800 kampanya bürosu açtı.

Hayastan İttifakı’nın kampanya sözcüsü Aram Vardevanian, bazı hükümet yanlılarının Koçaryan bloğunun seçmenlere nakit dağıtmaya hazırlandığı yönünde suçlamalarda bulunduğunu hatırlatarak bu suçlamaları reddetti. Vardevaian “Oy satın alma, dolandırıcılık veya bu tür diğer faaliyetlerle hiçbir ilgimiz yok. Buna şiddetle karşı çıkan ilk biziz” dedi.

Hayastan blokunun lideri Robert Koçaryan ise bugün Meghri’de, konuştu.

Koçaryan, “Açık konuşmak gerekirse, bu savaşa girmeseydim kendimi bir kaçak gibi görürdüm” dedi.

Koçaryan görevdeki yetkililer hakkında konuşmak istemediğini belirterek, “Onlar bitmiş insanlar” dedi.

Ülkede 2.581.093 kayıtlı seçmen ve ülke genelinde 2.008 seçim bölgesi var. Parlamento’daki 105 sandalye için 2.621 aday yarışacak.

Son anketlere göre Paşinyan’ın liderliğindeki parti yüzde 22.4 civarında oy ile önde görünmekle birlikte Koçaryan’ın liderliğindeki ittifak arayı kapatmaya başladı ve yüzde 20 bandına ulaştı.

Agos