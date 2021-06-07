Ermenistan Cumhurbaşkanı: Ateşkes var, ancak savaş bitmedi

Ermenistan cumhurbaşkanı Armen Sarkistan, Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan şehrinde Ermeni diaspora temsilcileri ile yaptığı görüşmede Ermeistan ile Azerbaycan arasinda ateşkes olduğuna rağmen savaşın tamamen bitmediğini söyledi.

Sarkisyan “Bir anlamda ateşkes var ama savaş bitmedi. Anlaşma yok, barış yok. Azerbaycan’ın sınırda yaptığı provokasyonları sonnucunda sınırında yaşanan olaylar ve Artsak’ın (Dağlık Karabağ) statüsünün ne olacağı, görüşmelerin ne zaman başlayacağı ve nasıl gideceği bilinmiyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırında gelecekteki ilişkiler nasıl şekillenecek? Sadece sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız için değil, tüm Ermenistan vatandaşları, tüm Ermeni halkı için ne kadar hassas bir konu olduğunu eminim hepiniz biliyorsunuz. Her gün yeni sorular ortaya çıkıyor ve o sorular herkes için çok hassas.”değerlendirmesi yaptı.

Azerbaycan’da esaret altındaki askerlerimizin sorununun büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Ermenistan, Azerbaycanlı esirleri iade etti ama Azerbaycan bunu yapmıyor, onları bu konuyu bir siyaset aleti olarak olarak kullanmaya çalışıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI