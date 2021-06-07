Define arayan 2 kişi yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde izinsiz define arayan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karahamzalı Mahallesinde, bir otomobilin ormanlık alana yakın mesafede park halinde olduğunun görülmesi üzerine, bölgede araştırma yapıldı. Ormanlık alan içerisinde Ü.K. ve A.E.’nin dedektörle izinsiz define araması yaptıkları tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin define aramada kullandığı 3 adet dedektör, 2 adet çapa ve 50 adet pil ele geçirildi. Malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sabah Gazetesi