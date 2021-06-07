Azerbaycanlılar Ermeni çobandan 20 at çalmaya çalıştılar, Ermeni askerler ateş açtı

Ermenistan Ombudsmanı ofisinden aktarılan bilgilere göre 6 Haziran 2021 tarihinde saat 13:30 sularında Azerbaycanlı askerler Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesindeki Verin Shorzha yerleşimine yakın yaylalardan Ermeni bir çobana ait 20 at çalma teşebbüsünde bulundular.

Edinen bilgilere göre atlar Ermenistan sınırları içerisinde bulunmuşlar ve otlamak için sadece biraz ilerlediler sınıra doğru, fakat sınırı geçmediler.

Azerbaycanlı askerler atların biraz yaklaşmasını fırsat bilerek onları çalmaya çalışmlışlar. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerleri bunun üzerine ateş açmışlar.

Açılan ateş sayesinde Azerbaycanlı askerlerin hırsızlık teşebbüsü başarısız oldu.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan Azerbaycanlı askerlerinin sınır bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlere karşı suçlar işlediklerini, kasten onların yaşamını zorlaştırmak için ateş açtıklarını, hırsızlık yaptıklarını ve zarar verdiklerini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI