Şükrü Saracoğlu’nun torunu da kendisi gibi…

Şükrü Saracoğlu’nun mimarı olduğu Varlık Vergisi Kanunu ile çoğunluğu Müslüman olmayan kişilerin mal varlığına el konulmuş, binlerce farklı etnik/inanç grubundan insan çalışma kamplarında çalışmaya zorlanmış ve kimisi zorunlu olarak gönderildikleri kamplardaki koşullar yüzünden hayatını kaybetmişti.
Başta Türkiye’de yaşayan gayrimüslim gruplar olmak üzere hak savunucuları ve duyarlı vatandaşlar tarafından da acıyla hatırlanan yılları ve yaşananları günümüzde kanunun mimarının Şükrü Saracoğlu’nun torunu Rüşdü Saracoğlu twitter hesabından savununca kendisine tepkiler yağdı.
“Çok haklısın. Ama bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkaleye gidecekse gitsinler. Neticede burası Yunanistan değil Türkiye Cumhuriyeti.”
“Aynen öyle diyorum. Senelerce Osmanlının kaymağını yiyenler bir gün Cumhuriyette bunun vergisini vermeliler değil mi?” şeklindeki ırkçı açıklamalarından sonra Varlık Vergisi’nin mağduru olan birçok isim Saracoğlu’na tepki gösterdi. Twitter hesaplarından verilen tepkilerin bazıları şu şekilde:
-Avlaremoz’un Varlık Vergisi hakkında hazırladığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca -Avlaremoz’da yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Saracoğlu’nu anma mesajına verilen tepki yazısına ve stadın isminin Lefter Küçükandonyadis olarak değişmesini talep eden yazıya üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
–Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.
https://www.avlaremoz.com/2021/06/06/sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi
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