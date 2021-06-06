Şükrü Saracoğlu’nun torunu da kendisi gibi…

Şükrü Saracoğlu’nun mimarı olduğu Varlık Vergisi Kanunu ile çoğunluğu Müslüman olmayan kişilerin mal varlığına el konulmuş, binlerce farklı etnik/inanç grubundan insan çalışma kamplarında çalışmaya zorlanmış ve kimisi zorunlu olarak gönderildikleri kamplardaki koşullar yüzünden hayatını kaybetmişti.

Başta Türkiye’de yaşayan gayrimüslim gruplar olmak üzere hak savunucuları ve duyarlı vatandaşlar tarafından da acıyla hatırlanan yılları ve yaşananları günümüzde kanunun mimarının Şükrü Saracoğlu’nun torunu Rüşdü Saracoğlu twitter hesabından savununca kendisine tepkiler yağdı.

Varlık vergisi ile hayatları dağılıp Aşkalede kampa çalışma kölesi olarak gönderilip, çocuklarının boya kalemlerine kadar vergi ödemek için satmak zorunda kalanlara sor bir de nasıl andıklarını istersen — Die Beste (@bestebetul) June 4, 2021

Oyle mi Rusdu bey? Aşkale'ye kimler gitti ve neden gonderildiler? Orada neler yasadilar veya yasayamayip olduler haberiniz var mi? Netice'de burasi Yunanistan degil derken Yahudi, Ermeni ve Rum larin aslinda vatandas olmadigini ve bu nedenle evlerinin yarisi vergi vermek zorunda — İris Cİbre (@iriscibre) June 4, 2021

“Çok haklısın. Ama bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkaleye gidecekse gitsinler. Neticede burası Yunanistan değil Türkiye Cumhuriyeti.”

“Aynen öyle diyorum. Senelerce Osmanlının kaymağını yiyenler bir gün Cumhuriyette bunun vergisini vermeliler değil mi?” şeklindeki ırkçı açıklamalarından sonra Varlık Vergisi’nin mağduru olan birçok isim Saracoğlu’na tepki gösterdi. Twitter hesaplarından verilen tepkilerin bazıları şu şekilde:

Kasım 1942’de yasalaşan Varlık Vergisi ile memleketin gayrimüslim vatandaşları sahip olmadıkları varlıkların vergisini ödemeye mahkum edilmiş, her şeylerine el konulmuş, Aşkale’ye sürülenler ölüme terk edilmiş, ülkemizde tükenmelerine yol açılmıştır.#VarlıkVergisiSavunulamaz — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) June 5, 2021

Dedenin uyguladığı ırkçı varlık vergisi nedeniyle, benim dedem Aşkale’ye gitti.

Bu Nazi aklı bütün dünyada mahkum oldu. Bizde dededen toruna varlığını sürdürüyor. https://t.co/0SCnS93S1k — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 5, 2021

Bunun dedesi benim dedemin cocukluguna, oyuncagina, babasina el koymus. Hala savunuyor. Ayiptan baska bir sey diyemiyorum. https://t.co/eySoXfZIXp — nesi altaras (@nesialtaras) June 4, 2021

Bütün rezil, ahlaksız, alakasız klişeleri kusmuş. Evet, Çanakkale'de ölenler, ki aralarında Varlık Vergisi aldığınız insanların dedeleri de var, vatandaş olduğu için 27 sonra başka vatandaşların varını yoğunu alıp çalışma kampına gönderdiniz. Dedeni ayrı seni ayrı… https://t.co/f14UFqplwp — ohannes kılıçdağı 🌈🌈🌈🌈 (@ohannes_klcdg) June 4, 2021

Benim dedem anne ve babasını Polonya'dan buraya getirip Nazilerden kurtarabilmek için izin ve vize istediğinde hiç ilgilenmeyen Dışişleri Bakanı senin dedenmiş. Onun sayesinde benim büyük dedem ve eşi Auschwitz toplama kampında öldü. https://t.co/HhtFMDQkev — Roni Margulies (@RoniMargulies) June 5, 2021

-Avlaremoz’un Varlık Vergisi hakkında hazırladığı dosyaya buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca -Avlaremoz’da yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Saracoğlu’nu anma mesajına verilen tepki yazısına ve stadın isminin Lefter Küçükandonyadis olarak değişmesini talep eden yazıya üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

–Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2021/06/06/sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sukru-saracoglunun-torunu-da-kendisi-gibi