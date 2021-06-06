Srebrenitsa’da Fatma Nine kazandı

Eşini ve ailesinden 22 kişiyi Srebrenitsa Katliamı’nda kaybeden 79 yaşındaki Fata Orloviç (Fatma Nine), Sırplar’ın evinin önüne inşa ettiği Ortodoks kilisesine karşı başlattığı hukuk savaşını kazandı. AİHM’nin de haklı bulduğu Fata Orloviç’in evinin önündeki kilise dün iş makineleriyle yıkıldı. Fata Orloviç, 1992-1995 yılları arasındaki iç savaştan önce Srebrenitsa yakınlarındaki Konjevic Köyü’nde eşi ve 7 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Savaşta eşi ve ailesinden 22 kişi öldü. Fata Orloviç çocuklarını da alarak Srebrenitsa’yı terk etmek zorunda kaldı. Çocuklarından bazıları ABD’ye göçtü ancak Fata Orloviç doğduğu toprakları bırakmak istemedi. 1999’da yeniden köyüne dönen Fata Orloviç harabe haldeki evinin bahçesine Sırplar tarafından kilise yapıldığını gördü. BOYUN EĞMEDİ Yerel mahkemelerde kilisenin yıkılması için davalar açan Fata Orloviç, kendisine teklif edilen parayı kabul etmedi. 11 yıllık süreçte birçok tehdide maruz kalan Fatma Nine, bunlara boyun eğmedi. Yerel mahkemelerden sonuç alamayınca da konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. AİHM, 2019’da aldığı kararla Fata Orloviç’in haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve kilisenin yıkılmasını istedi. EN SONUNDA YIKILDI Fata Orloviç’in yıllardır uygulanması için peşinden koştuğu yıkım kararı dün hayata geçti. Belediye ekipleri iş makineleriyle kiliseyi yıktı. Orloviç, yaptığı açıklamada, uzun yıllar devam eden direnişten yorulduğunu ifade ederek, “Çok şükür bugünleri de gördük. Benim için zor bir gün. Herkes kendi hakkını arıyor. Ben de arıyorum. Yıkılmasını istemezdim ama böyle olması gerekiyordu” dedi. Karardan memnuniyeti dile getiren Orloviç, “Artık rahatça bahçeye çıkıp kahvemi yudumlayabilirim” diye konuştu. Hürriyet Gazetesi