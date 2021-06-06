Sedat Peker’in “para gönderdim” dediği Almanya’daki dernek: Osmanen Germania

Sedat Peker’in “Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim” dediği ve Almanya’da hâlâ yasaklı olan “Osmanen Germania” (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin sicili epey kabarık.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9. videosunda gündeme getirdiği, AKP eski milletvekili ve şimdiki MKYK üyesi Metin Külünk üzerinden para aktardığı “Almanya’daki derneğin” adı, kriminal suç olaylarına karışan, Türkiyeli kökenli muhaliflere yönelik tehditlerde bulunan aşırı sağcı “Osmanen Germania” (Almanyalı Osmanlılar) derneği. Daha evvel Alman istihbarat örgütleri tarafından pek çok kez dile getirilen bu iddialar nedeniyle dernek bugün hâlâ yasaklı.

Sedat Peker, yayımladığı 9’uncu videoda Metin Külünk’ten bahsederken “Almanya’da o dernekler var ya, iyi arkadaşlar, ben onları seviyorum. Rica ederdi ‘Onlara para yollar mısın?’ diye, el altından onlara para yollardım” ifadelerini kullandı. Peker’in babhsini ettiği Almanyalı Osmanlılar Derneğine benzer şekilde Türkiye’den başka kişiler tarafından da para gönderilip gönderilmediği bilinmiyor.

ALMAN İSTİHBARATI DAHA ÖNCE TESPİT ETTİ

Şiddet, uyuşturucu ve insan ticareti suçlarına karışan, bu nedenle Alman istihbaratı tarafından mercek altına alınan Osmanen Germania ile Metin Külünk arasındaki ilişki daha önce de pek çok kez gündeme gelmişti. AKP yurt dışı teşkilatından sorumlu olarak zamanının büyük bir bölümünü Almanya’da geçiren Külünk, AKP’nin uzantısı olan Avrupalı Türk Demokratları Birliği’ni (UETD) kendisine merkez olarak belirlemişti.

Osmanen Germania’yi yakın takibe alan Alman istihbarat örgütleri, bu suç çetesine Külünk’ün “para verdiği ya da verdirdiği”ni tespit etmişti. Alman güvenlik birimleri tarafından yapılan dinleme protokollerini yayınlayan ZDF televizyonu ve Stuttgarter Nachrichten gazetesi, Külünk’ün Almanyalı Osmanlılar adlı kriminal örgütle bağlantılı olduğunu, yöneticileriyle birkaç kez görüştüğünü, para verdiğini ya da birilerine verdirttiğini ileri sürerek bu paralarla silah satın alındığını bildirmişti. Aynı haberlerde Mayıs 2016’da Skorpion tipindeki otomatik silahın bu parayla alındığı iddiasına da yer verilmişti.

“HEDEFLERİ TÜRKİYELİ MUHALİFLER”

Alman istihbarat örgütleri tarafından hazırlanan raporlarda, Almanyalı Osmanlılar adlı örgütün AKP ile bağlantılı olduğu, Almanya’daki muhaliflere yönelik baskı ve saldırılarda kullanıldığı ileri sürülmüştü. ZDF’de iddiaları haberleştiren Frontal 21 programına konuşan Kuzey Ren Vestfalya Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Burkhardt Freier, grubun öncelikli hedefinin “Türkiyeli muhalifler” olduğunu ifade etmişti. Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Sabine Thurau ise grubun “Türk milliyetçisi” olduğunu bildiklerini söylemişti.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, grupla ilgili bir bilgilendirme raporu hazırlamıştı. Raporda Almanya’da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelen “Almanyalı Osmanlılar” adlı örgütün “Ankara tarafından desteklendiği” ileri sürülmüş, grubun başkanının Recep Tayyip Erdoğan’ın Baş danışmanı “İlnur Çevik tarafından Ekim 2016’da Ankara’da kabul edildiği”ne de değinilmişti.

“GÖSTERİLERİ KÜLÜNK ÖRGÜTLÜYOR” İDDİASI

ZDF ve Stuttgarter Nachrichten’de yer alan haberlerde Külünk’ün, 2 Haziran 2016’da Ermeni Soykırım Yasası’nın Federal Parlamento’da kabul edilmesinden sonra karşı gösteriler örgütlediğine dikkat çekildi.

Külünk, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 30 Temmuz 2016’da Köln’de Deutzer Werft’te yapılan mitingin örgütlenmesinde de başrolü oynamıştı. Erdoğan’ın video konferans yoluyla bağlanmasının Alman mahkemesi tarafından engellendiği mitingde Külünk, eyleme katılanları Erdoğan adına selamlamıştı. Uzun bir süre AKP’nin Almanya’daki örgütü olan UETD’yi kendisine merkez edinerek çalışan Külünk, ayrıca bu örgütün yönetimini belirleyen kişi olarak da biliniyordu.

Eylül 2018’de Köln’de Erdoğan tarafından Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nde (DİTİB) ait caminin açılışı sırasında dışarıdaki Erdoğan taraftarları arasında, Sedat Peker taraftarları da pankart açmışlardı.

ALMANYA YASAKLADI

Gelen tepkilerin ardından Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Temmuz 2018’de “Almanyalı Osmanlılar“ adlı derneği ve ona bağlı bütün grupları yasakladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Almanyalı Osmanlılar” derneğinin insanların canı, malı, özgürlüğü ile genel olarak kamu güvenliği için “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi. Almanya’daki dernekler yasasına dayandırılan yasak kararında, Almanyalı Osmanlılar derneğinin amacı ve faaliyetlerinin ceza yasalarını ihlal ettiği kaydedildi.

KISA SÜREDE HIZLA BÜYÜDÜ

Nisan 2015’te kurulan Osmanen Germania, kısa sürede güçlenerek kriminal örgütlerden biri oldu.

Değişik kaynaklara göre ilk olarak Frankfurt’ta bir boks kulübü olarak kurulan “Almanyalı Osmanlılar”, kısa sürede Almanya’nın dışında diğer Avrupa ülkelerinde de örgütlenmeye başladı. Almanya genelinde 2 bin 500, dünya genelinde ise 3 bin 500 üyesinin olduğu tahmin ediliyor.

Daha önce Almanya’nın en büyük kriminal suç örgütü olarak bilinen Hells Angels içinde bir grup olarak hareket eden milliyetçi çizgideki Türk gençleri, daha sonra ayrılarak “Osmanen Germania”yı kurdular. Yayıncı Jürgen Roth da yaptığı araştırmada örgüt üyelerinin Bozkurtlar ve AKP’ye yakın olduğunu dile getirmişti. Suç örgütünün asıl olarak okullarda başarılı olamayan, işsiz kalan gençlere yakın durduğu ve onları uyuşturucu, kaçakçılık, kadın ticareti gibi işlerde kullandığı dile getiriliyor.

23 Ekim 2016’da Frankfurt yakınlarındaki Dietzenbach’ta bir etkinlik dolayısıyla örgüt üyelerinin bir araya geldiği belirtiliyor. Afganistan’da yakalanarak Guantanamo cezaevine götürülen daha sonra Almanya’ya iade edilen Murat Kurnaz’ın da aralarında olduğu belirtiliyor.

Kasım 2016’da örgüte yönelik Almanya’nın altı eyaletinde operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlar sırasında silah de ele geçirilmişti.

Evrensel Gazetesi