Papa Francis: Kanada’da bulunan yerli çocukların kalıntılarından dolayı ızdırap duyuyorum

Papa Francis, Kanada’da kapatılan Katolik yatılı okulunun bahçesinde bulunan 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntılarından dolayı “ızdırap duyduğunu” belirterek, yerli insanların kültür ve haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Papa Francis, bununla birlikte Kanada’da halkın konuyla ilgili son günlerde talep ettiği Katolik dünyasının resmen özür dilemesi çağrılarına ise yanıt vermedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün yaptığı açıklamada, bu yatılı okulları yıllarca yöneten Katolik Kilisesi’nin sorumluluğu üstlenmesini talep etmişti.

Vatikan’daki son ayinde bütün dünyada geniş yankı uyandıran gelişmeye değinen Papa Francis, Kanadalı siyasetçi ve Katolik dini liderlerinin kararlılık ve işbirliği içinde okul bahçesinde bulunan cesetlerle ilgili gerçeğin açığa çıkartılması ve geçmişin acılarının yaralarının sarılması için çalışmaları çağrısında bulundu.

Papa Francis, Kanada’yı sarsan haberle ilgili olarak halkın yaşadığı travma ile ilgili Kanada halkıyla aynı duyguları paylaştığını belirterek, “Bu üzücü buluş (cesetlerin bulunması), geçmişin acısını ve ıstırabını daha da artırıyor. Bu zor anlar, hepimiz için sömürgeci modelden uzaklaşmamız konusunda aynı zamandan güçlü bir hatırlatmayı zorunlu kılıyor. Kanada’nın kız, erkek bütün çocuklarının haklarının ve kültürel değerlerinin tanınmasında diyalog ve karşılıklı saygı içinde yan yana yürümemiz gerektiğini ortaya koyuyor.” ifadesini kullandı.

Yatılı Katolik okulun bahçesinden bulunan cesetler

Kanada’da İngiliz Kolumbiyası (British Columbia) eyaletindeki Kamloops kasabasında, daha önce kapatılan bir yatılı okulun bahçesinde geçen hafta 215 çocuğun cesetlerinden geriye kalan kalıntılar bulundu.

1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu’nun bahçesinde bulunan kalıntıların bir kısmı üç yaşından küçük çocuklara ait. Bu çocukların ölüm nedenleri ve zamanı henüz bilinmiyor.

Kamloops kasabası yakınlarındaki eski okulun etrafında toprağın ileri teknoloji içeren radarla taranması sonucu yapılan kazıda, çocukların ceset kalıntılarına ulaşıldı. Kamloops Kızılderili Yatılı Okulu 1890’da Roma Katolik Kilisesinin girişimiyle kurulmuş ve 1978’de kapatılmıştı.

2015 yılında altı yılık bir araştırmanın sonucunda yayımlanan bir raporda, yerli çocukları evlerinden çıkararak ana dillerini konuşmalarını veya kültürel pratikler yapmalarını yasaklayan ve zorla asimile etmek için oluşturulan bu yatılı okul ağı “kültürel soykırım” olarak tanımlanmıştı.

Raporda, zorla çalıştırma gibi uygulamaların da görüldüğü okullarda fiziksel, duygusal ve cinsel istismar suçlamaları da gündeme getirilmişti.

Bu okullarda 150 bini aşkın çocuğun eğitim gördüğü tahmin ediliyor. Rapora göre, Katolik Kiliseler tarafından 1840 ila 1990’yı yıllara kadar eğitim veren okullarda 4 bin 100 öğrenci hayatını kaybetti.

Kanada hükümeti, 2008 yılında bu eğitim kurumlarıyla ilgili resmen kamuoyundan özür dilemişti.

Euronews