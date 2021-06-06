Modern çağın Orfeus’u

Ali Canip Olgunlu

Hasan Saltık Anadolu’daki müzikal zenginliğin tüm renklerini yansıtmayı kendisine görev edindi. Anadolu’nun ezgilerini derledi, yayınladı ve pek çok sanatçı tarafından seslendirilmesine olanak sağladı

Anadolu’nun sözü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’dır; kadim Anadolu’nun sesi ise Hasan Saltık’tı. Anadolu’nun sözü en içteninden “Merhaba” diye gürledi tüm dünyaya; Anadolu’nun bilimi, mitleri ve medeniyetlerinin bütün sanatsal-kültürel örnekleriyle. Anadolu’nun sesi Hasan Saltık can, “Gelin canlar bir olalım” düşüncesinin sesleriyle Anadolu’nun sesi oldu tüm Anadolululara ve tüm dünyaya.

Anadolu’daki müzikal zenginliğin tüm renklerini kendisine görev edindi. Süryani, Yezidi, Alevi, Bektaşi kaynaklı ve birçok etnik temelli eserlerin derlenmesinde, icra edilmesinde büyük çaba ve başarı gösterdi. Hollanda Kraliyet ailesinin “Prince Claus” nişanı ile Time dergisinin, “Türkiye’nin müzik antropoloğu” denilerek “Europe and Heroes” başlığı altında on dokuz kişiye verilen ödülden birine layık görülmüştü bu değerli dost.

İyi ki Akdeniz’i geçememiş!

Halikarnas Balıkçısı, Akdeniz’i “altıncı kıta” olarak yeryüzünün kültür sanat ve bilim merkezi olarak tescillemiş bir düşünürdü. Hasan Saltık ise “Benim gemim bir türlü Akdeniz’i geçemedi” derken aslında kader onun bu topraklardan ayrılmaması gerektiğini çoktan belirlemişti. Türlü sebeplerden dolayı birçok kişi gibi yurt dışına çıkmak istemiş, ancak gemisi Akdeniz’i iyi ki geçememiş!

Anadolu karasındaki denize iyi bir dalgıç gibi dalan ve akabinde denizindeki karada çok iyi bir kâşif gibi yükselen Hasan Saltık, “Bu kadim kültürü tanıdıkça daha da iyi anlıyorsunuz” demekten elbette kendisini alamamıştır. Hayret ve şaşkınlık içerisinde tüm hayatı Anadolu müziği ile geçmiştir. Ne güzeldir sanata kültüre müziğe hayret etmek ve her hayrette daha güçlü olmak.

Anadolu’da bilim denilince başta Tales olmak üzere birçok insan akla gelir; keza sanat, edebiyat, felsefe alanlarında pek çok değerin akla geldiği gibi. Ancak Anadolu’da müzik denilince Hasan Saltık ile birlikte çok az insan akla gelir. Anadolu’nun ezgilerini derledi, yayınladı ve pek çok sanatçı tarafından seslendirilmesine olanak sağladı.

Anadolu’nun sözü

Aslı, Hacı Bektaş-ı Veli’nin yoldaşlarından olan Sarı Saltuk’tan gelir Hasan Saltık’ın. Balkanların aşkla, saz ve sözle, şefkat ve merhamet merhemiyle Müslümanlaştırılmasında öncülük eden Sarı Saltuk’un torunlarından olan Hasan Saltık, tüm dünyaya Anadolu’nun sadece bağlamasının değil, kemençesinin, tulumunun, klarnetinin, kavalının ezgilerini perde perde tanıtmıştır.

Bana göre Hasan Saltık, modern çağın Orfeus’udur; onun lir ile yaydığı ezgileri Hasan Saltık Anadolu’nun tüm enstrümanlarıyla yaymıştır. Şayet bir gün içinde ben öznesi olmayan bir cümleyi kurabilmeyi öğrenebilir ve böylece biz diyebilmenin muhteşem özgürlüğüne kavuşabilirsek, Hasan Saltık ve Halikarnas Balıkçısı gibi canların söz ve seslerinden yararlanabiliriz. Anadolu’nun sözü bizi bize tanıtır, anlatır. Anadolu’nun sesi ise bizi bize dinletir, bizi dinleyenleri de dinlendirir.

Selam olsun Anadolu’nun sözü ve sesi olmuş olanlara…

Milliyet Gazetesi