Kutsal Ahit Sandığı: 3500 Yıllık Gizem Ayasofya Semalarında

29 Mayıs gecesi Yahudilerin ve Tapınak Şövalyelerinin tam 26 asırdır aradığı Ahit Sandığı tasviri Ayasofya semasına yansıtıldı. Tevrat ve İncil’in yanısıra Kur’an- Kerim’de de bahsedilen Ahit Sandığı’nın gizemli hikayesini araştırdık. Sandık Evliya Çelebi’nin de dediği gibi gerçekten Ayasofya’nın altında mı yoksa? Ahit Sandığı’ndı Ayasofya’nın altında mı? Evliya Çelebi Hz. Süleyman’ın Ayasofya’dan önce burada kendine bir mabed yaptığından bahsetmektedir. SULTAN POLAT İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul’un Fethinin 568. Yılını muhteşem bir görsel şölenle kutladı. 29 Mayıs gecesi Yahudilerin ve Tapınak Şövalyelerinin tam 26 asırdır aradığı Ahit Sandığı tasviri Ayasofya semasına yansıtıldı. Türkiye efsanelere mi vurgu yaptı yoksa bir ifşada mı bulundu diye epey tartışıldı. Peki Tevrat ve İncil’in yanısıra Kur’an- Kerim’de de bahsedilen Ahit Sandığı’nın hikayesi neydi? Günümüzden yaklaşık 3.500 yıl önce yaşayan Musa peygamber halkını Firavun’dan kurtarmak istemektedir. Sonunda Musa’nın Asa’sının vesile olduğu mucizeler sayesinde Yahudiler Mısır’dan çıkmayı başarırlar. Ancak Firavun peşlerine düşer. Kızıldeniz kıyısına vardıklarında Hz. Musa Asa’sını yere vurur, ümmeti karşı kıyıya geçer, sular kapanır, Firavun ve askerleri boğulur. Tevrat’a göre Rabb Musa’ya On Emir’i verdiğinde akasya ağacından bir sandık yapmasını ve altın ile kaplamasını buyurur. Başka bir rivayete göre de sandık cennetten çıkmıştır. Orjinal Tevrat’ın yazıldığı taş tabletler Ahit Sandığı’nda muhafaza edilmeye başlanır. Pagan Babil’in Kralı Nebukadnezar, Hz. İsa doğmadan 6 asır önce devrin hak dininin ibadethanesi olan Süleyman Mabedi’ni yerle bir ettiğinde sandık da içindekilerle birlikte kaybolur. SANDIK NEDEN ÖNEMLİ Binlerce yılda, sandıkla ilgili yaşanmış hikayelerin yanısıra düzinelerce kehanet ve efsane de türetilir. Bunlar içinde en önemlisi, sandığın zafer getirmesi, ona sahip olanı bütün dünyaya hükmedecek bir güce kavuşturmasıdır. İsrail kurulduğundan beri sandığı bulmak için Mescidi Aksa’nın altını kazıyor. Öyle ki, başta Kubbetüs Sahra olmak üzere alandaki bütün yapılar her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya. İsrailoğullarının Nil’den Fırat’a kadar olan coğrafyanın kendilerine vadedildiği iddiasını bilirsiniz. Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa edip Ahit Sandığı’nı mabede koymadan Büyük İsrail’i kuramayacaklarına inanıyorlar. Dahası, kehanetlere göre; İsrail kurulduktan sonraki 74 yılda Mescidi Aksa’yı yıkıp Süleyman Mabedi’ni inşa edemezlerse, İsrail yıkılacak. 1948 +74: 2022.Kısacası, Siyonistlerin vakti daralıyor. HAÇLILAR NEDEN ARIYOR Tapınak Şövalyeleri tarikatının Hıristiyan hacıları korumak bahanesiyle kurulduğu ama gerçekte sandığı aradığı da biliniyor. 12. yüzyılda İstanbul’u işgal eden Haçlılar, diğer kutsal emanetlerle birlikte Ahit Sandığı’nı bulmak uğruna cânım şehri mahvetmişler, Ayasofya’nın dahî her yerini kazmışlardı. Ne yazık ki bu zalimce arayış uzak geçmişte kalmadı; Amerika da Bağdat’ı işgali ettiğinde en önce kütüphaneleri ve müzeleri yağmalamıştı. George W. Bush Irak’a saldırmadan önce “Haçlı Seferleri yeniden başladı!” demişti. PEKİ SANDIK NEREDE Bazı kaynaklar, mabed yıkılmadan hemen önce Kudüs’ten kaçırıldığını anlatırlar. En eski Yahudi mezhebi olan Sâmirîler, Süleyman Mabedi’nin Mescidi Aksa’da değil, Zeytindağı yakınında inşa edildiğini, dolayısıyla yanlış yerde arandığını ileri sürerler. Evliya Çelebi ise Hz. Süleyman’ın Kudüs’ten önce İstanbul’da, bugün Ayasofya’nın bulunduğu yerde kendi adına bir mabed inşa ettiğini yazar. Bugün özellikle Hıristiyanlar sandığın Etiyopya’da bir manastırda, Antakya’da bir kilise mağarada ya da Taberiye Gölü’nün altında saklandığını ileri sürerler. Hatırlatmadan geçmeyelim, Hz. Musa Kur’an-ı Kerim’de çok bahsedilen bir peygamberdir. Bakara Suresi 248. Ayette Ahit Sandığı Tabutu Sekine adıyla anılır. Dolayısıyla, Ahit Sandığı bizler için de kutsal bir emanet hükmündedir. Bu nedende sandık kaybolduğunda içinde bulunan Hz. Musa’nın Asası Topkapı Sarayı’nda Kutsal Emanetler bölümünde sergilenir. Sandığın içindekiler İstanbul’da ise, Ahit Sandığı’nın da İstanbul’da olması mümkündür. Yeni Şafak