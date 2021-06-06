Ermenistan: Sınır bölgesinde Azerbaycanlı askerler ateş açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı askerlerin sınırda, Geğarkunik bölgesindeki Kut köyünün yakınında ateş açtıkları ifade edildi.

Olayın yerli bir çobanın, sürüyü otlattığı sırada Azerbaycan mevzilerine yaklaşan hayvanların bir kısmını geri çevirmeye çalışması sonrasında meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, “Çoban hayvanları geri götürmek için Azerbaycanlı askerlere yaklaşmaya çalıştığı sırada bulunduğu yöne ateş açıldı. Ermenistan ordu birlikleri derhal olay yerine intikal etti. Buna karşılık olarak Azerbaycanlı askerler tekrar ateş açtı” bilgisine yer verildi.

‘Ermenistan tarafının karşı eylemlerinin ardından ateşin kesildiği ve hayvanların büyük bir kısmının geri getirildiği’ ifade edilen açıklamada, “Açılan ateş sonucu yaralanan olmadı” denildi.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine açılan ikmal yoluna mayın döşeme teşebbüsünde bulunan altı Ermeni askerin esir alındığını açıklamıştı. Ermenistan tarafı ile askerlerin ‘Geğarkunik bölgesine bitişik alanda Ermenistan ordusuna ait korunan bölgede mühendislik çalışmaları yürütürken esir alındığını’ ileri sürmüştü.

Sputnik Türkiye