“5 Aralık’ta Soylu ile görüştü, 6 Aralık’ta yurtdışına kaçtı”

Sedat Peker’den Süleyman Soylu- Sezgin Baran Korkmaz iddiası: 5 Aralık’ta Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu telefon açıyor Sezgin Baran Korkmaz’a. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman Soylu buna diyor ki ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen yurtdışına çık. Bu adamın parasını da sil, yukarının (Tayyip abi) haberi var. Sorun çıkacak.’ Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. Sonra iş bozuluyor, Bodrum’daki otelini de istiyorlar. Serbestiyet Sedat Peker’in dokuzuncu videosu yayınlandı. Videoda Peker, Yüce Divanlık suç diyerek Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkış hikayesini anlattı. Peker’in anlatımına göre Korkmaz, yurtdışına çıkmadan bir gün önce 5 Aralık gecesi İçişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu Korkmaz’a operasyon geldiğini söyledi, 45 milyon dolarlık bir işadamından alacağını silip, kaçmasını söyledi. Korkmaz da ertesi gün 6 Aralık’ta yurtdışına çıktı. Peker aralarında Ankara Bölge İdare Mahkemeleri Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanı, Muğla Emniyet Müdürü ve Soylu’nun katıldığu programa çıkan Habertürk spikeri Veysi Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki Paramount Hotel’de birlikte bedava tatil yaptıklarını ama Korkmaz’ın yurtdışına çıkmasından sonra bu otele de el konulduğunu anlattı. Korkmaz, hakkında 30 Eylül 2020’de yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş ve malvarlıklarına el konuşmuştu. Ancak 6 Kasım 2020 günü İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine o tarihten bu yana ifadesi alınmayan Korkmaz’ın malvarlıklarına el konulmasına kararını kaldırmıştı. Sedat Peker’in dokuzuncu videosunda anlattıkları şöyle: “Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim; Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor, Amerika’da da. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esad Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu abi o kadar rahat bir adam ki sıfır X5’le görevini gidip geliyor. Devlet bunlara Passat veriyor. Yani hiç kim ne der diye, kaç milyonluk arabayla işe gidip geliyor. Sınırları aşmışlar, beyni artık önemsemiyor. Her yer onlarda. Yapılanmayı biliyor, Tayyip abi neden alamıyor bunu, onu da anlatacağım. Başka. Ekrem Güler. Soylu’nun kendi korumasıydı onu Koruma Daire Başkanı yaptı. Kim? O Silivri’deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine vesile olan. Veysi Ateş. Tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar kesmeyi de beraber yapıyorlar. Resul Holoğlu da olaya sonradan dahil olacak. Bir de Muğla Emniyet Müdürü. Marina Yalıkavak vardı ya el konulan, aynı yer. Veysi senin kayıtlar da çıkacak. Bu Rasim Ozan Kütahyalı var ya. O da bizim Paramount Hotel ekibinden. El koyma operasyonları hep Muğla’da oluyor. Şimdi de otele el koyuyorlar. Bak Sezgin Baran Korkmaz. En son Mübarız da öyle demişti. Sendeki belgeler demişti, benim şirketim ama bende yok. Bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım, şirinlik yapayım dersin inan patlatırım, rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende. Hangi hakimler, savcılar. Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Bu adamın arandığını dünya biliyor. Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz 1500 Euro. 10 gün kalıyorsunuz 15 bin. Yan ekstralarla 100 bin yapar, sizin maaşınız ne kadar? Hani fatura? Aranan adamın otelinde bölge idaresi başkanı, il emniyet müdürü…. Anlatacağım bu değil, Bu da suç da, bunları artık saymıyoruz. Tayyip Abi’ye dedim ya, Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’ndan çıkıp Hatay’ı aldığı gibi çık buda bunların hepsini. Dönüp bana ajan dedi. Ben kötü bir şey mi dedim. 5 Aralık Resul Holoğlu. Organize Suçlardan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı. Telefon açıyor Sezgin Baran Korkmaz’a. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika’da aranan bir arkadaş. Duymuşsunuzdur Aslan diye geçen Ermeni bir arkadaş vardı şu anda cezaevinde. Milyar dolar buraya gelmiş diye basından hatırlarsınız. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Saati de aklınızda tutun. 10.30 giriş, 12.30 çıkış. Gece. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sezgin Baran Korkmaz’ın bir işadamından 45 milyon dolar alacağı var. Süleyman buna diyor ki “Senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var. Sen yurtdışına çık. Bu adamın parasını da yukarının haberi var, Tayyip abi için yukarısı diyor, bu parayı da sil. Sorun çıkacak. Amerika’dan büyük para gelmiş diye herkes biliyor ya. Ne enteresan değil mi? Bütün kayıtlar da çıkacak, hepsi çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık yurtdışına gidiyor. Bundan sonra anlatacağım hiçbir şeyin önemi olmasa bile İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı telefonla arayıp, hakkında altı aydır Türk polisi tarafından da dosya hazırlanan bir adamı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor ve görüşüyor. Yüce Divan. Yurtdışında çıkmasını söylüyor ve çıkıyor. İş nerede bozuluyor, bu 45 milyonu kabul etti bizim Sezgin Baran. Tırsttı da ne yapsın adam, devlet var karşısında. Oteli de istediler. Mübariz’e yaptılar ya, oteli, marinayı. Vallahi delirdim ondan gülüyorum. Sinirim bozuldu. Sezgin Baran bakıyor 45’le başladık, şimdi otel. Bu dönmüyor Türkiye’ye. 28 Aralık’ta operasyon yapıyorlar. 29 Aralık ne biliyor musunuz, o 45 milyon doların ödenme günü, haciz olacak o gün. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Benime evime gidip karımı korkutmaya çalıştılar ya aynısını onunla yapıyorlar. Olayı ben toparlayayım diye arayan da bu Veysi. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, hiçbiriniz yüzbinlerce liralık hesabı ödemiyorsunuz, sonra adamı gasp ediyorsunuz. Siz bu adamın arkadaşı değil misiniz, bu otele gitmiyor musunuz? Kayıtlar var. İstanbul Başsavcısı namuslu adam, izin vermiyor, Cumhurbaşkanı’na gidiyor. Efendim bu işte bir karışıklık var. Sizin haberiniz var mı? Benim haberim yok diyor. Ama parolayı da bilmiyor. O da diyor kanun ne emrediyorsa onu yapın. Sırf orada İçişleri Bakanı’yla görüşmesi bile Yüce Divanlık.” Sezgin Baran Korkmaz nasıl yurtdışına çıkmıştı? İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, kara para aklama, örgüt kurma, dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturulan Korkmaz hakkında 30 Eylül 2020’de, yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Aynı dönemde, malvarlıklarına el konulması kararı da alındı. Ancak 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına göre, İstanbul Başsavcılığı, o tarihten bu yana ifadesi alınmayan Korkmaz’ın malvarlıklarına el konulmasına yönelik kararı, 6 Kasım’da resen kaldırdı. Aynı gün, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği de tüm tedbir kararlarının kaldırılması kararı verdi. Başsavcılığın mütaalası doğrultusunda Korkmaz’ın avukatı, İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi’ne de başvurarak, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme, 17 Kasım’da, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Serbestiyet