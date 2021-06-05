Torun Saraçoğlu Varlık Vergisi’ni savundu: “Osmanlı’nın kaymağını yiyenler bunun vergisini vermeliler değil mi?”

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Türkiye’nin beşinci başbakanı Şükrü Saraçoğlu’nun torunu, Merkez Bankası eski başkanı Rüşdü Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dedesinin Başbakanlığı döneminde uygulanan Varlık Vergisi’ni savundu. Saraçoğlu, takipçilerinin tepkilerine “Bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkale’ye gidecekse gitsinler. Neticede burası Yunanistan değil Türkiye Cumhuriyeti”, “Senelerce Osmanlının kaynağını yiyenler bir gün Cumhuriyette bunun vergisini vermeliler değil mi?” gibi cevaplar verdi. Saraçoğlu’nun tartışma yaratan açıklamaları, sosyal medya hesabından paylaştığı şu tweet ile başladı: “Benim dedem Şükrü Saraçoğlu da çok aptalmış herhalde. 1923-1950 arasında tam 27 sene devlette, Cumhurbaşkanlığı dışındaki en üst düzey görevlerde çalışmış ve 1953 te Teşvikiyede kiralık bir apartman dairesinde kiracı olarak ölmüştür. Karısı ve üç çocuğuna ismi dışında bir miras ta bırakmamış yani sevgili karısını ve öz çocuklarını hiç düşünmemiş. Onun tek aşkı varmış; Türkiye Cumhuriyeti.” Benim dedem Şükrü Saraçoğlu da çok aptalmış herhalde. 1923-1950 arasında tam 27 sene devlette, Cumhurbaşkanlığı dışındaki en üst düzey görevlerde çalışmış ve 1953 te Teşvikiyede kiralık bir apartman dairesinde kiracı olarak ölmüştür. — Rusdu Saracoglu (@RusduSaracoglu) June 4, 2021 Benim dedem Şükrü Saraçoğlu da çok aptalmış herhalde. 1923-1950 arasında tam 27 sene devlette, Cumhurbaşkanlığı dışındaki en üst düzey görevlerde çalışmış ve 1953 te Teşvikiyede kiralık bir apartman dairesinde kiracı olarak ölmüştür. — Rusdu Saracoglu (@RusduSaracoglu) June 4, 2021 1941 yılında Dışişleri Bakanı iken Nazi Almanyası ile dostluk anlaşmasını imzalayan Saraçoğlu, 1942 yılında getirildiği Başbakanlık görevinde 1946’ya kadar oturdu. Rüşdü Saraçoğlu’nun bu paylaşımına, “Die Beste” isimli bir kullanıcı, Şükrü Saraçoğlu hükümeti döneminde kabul edilen Varlık Vergisi’ni hatırlatarak şu cevabı verdi: “Varlık vergisi ile hayatları dağılıp Aşkalede kampa çalışma kölesi olarak gönderilip, çocuklarının boya kalemlerine kadar vergi ödemek için satmak zorunda kalanlara sor bir de nasıl andıklarını istersen.” Benim dedem Şükrü Saraçoğlu da çok aptalmış herhalde. 1923-1950 arasında tam 27 sene devlette, Cumhurbaşkanlığı dışındaki en üst düzey görevlerde çalışmış ve 1953 te Teşvikiyede kiralık bir apartman dairesinde kiracı olarak ölmüştür. — Rusdu Saracoglu (@RusduSaracoglu) June 4, 2021 Rüşdü Saraçoğlu’nun bu tweet’e cevabı şöyle oldu: “Çok haklısın. Ama bir devlet adamı harbi finanse edecek parayı bulmak zorunda. Bazıları Aşkaleye gidecekse gitsinler. Neticede burası Yunanistan değil Türkiye Cumhuriyeti.” Varlık vergisi ile hayatları dağılıp Aşkalede kampa çalışma kölesi olarak gönderilip, çocuklarının boya kalemlerine kadar vergi ödemek için satmak zorunda kalanlara sor bir de nasıl andıklarını istersen — Die Beste (@bestebetul) June 4, 2021 1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapan Saraçoğlu, 20. Dönemde de İzmir Milletvekilliği yaptı. Koç Holding’de üst düzey görevlerde bulundu. Bu cevaba tepki gösterenlere Saraçoğlu, başka şaşırtıcı cevaplar verdi. Bir kullanıcının “Öyle mi Rüştü bey? Aşkale’ye kimler gitti ve neden gönderildiler? Orada neler yaşadılar veya yaşayamayıp öldüler haberiniz var mi? Netice’de burası Yunanistan değil derken Yahudi, Ermeni ve Rumların aslında vatandaş olmadığını ve bu nedenle evlerinin yarısı vergi vermek zorunda” tweetine Saraçoğlu şöyle cevap verdi: “Aynen öyle diyorum. Senelerce Osmanlının kaynağını yiyenler bir gün Cumhuriyette bunun vergisini vermeliler değil mi? Oyle mi Rusdu bey? Aşkale'ye kimler gitti ve neden gonderildiler? Orada neler yasadilar veya yasayamayip olduler haberiniz var mi? Netice'de burasi Yunanistan degil derken Yahudi, Ermeni ve Rum larin aslinda vatandas olmadigini ve bu nedenle evlerinin yarisi vergi vermek zorunda — İris Cİbre (@iriscibre) June 4, 2021 Varlık vergisiyle gayrimüslimlerin hayatını da karartmıştır. Bir sürü insan çalışma kamplarında perişan olmuştur. — gokhan talas (@shipnoir) June 4, 2021 Dedenizi savunmaya calismanizi anlayisla karsilarim ama ne kadar ugrasirsaniz ugrasin varlik vergisinin, dolayisiyla dedenizin savunulacak yani yok. — Dünyada (@barisistiyorum) June 4, 2021 Serbestiyet