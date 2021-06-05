Cumhurbaşkanı el Esad, Ermenistan ve Sri Lanka Başkanlarından Tebrik Telgrafı Teslim Aldı – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi vesilesiyle Ermenistan Başkanı Armen Sarkissian, Sri Lanka Cumhurbaşkanları Gotabaya Rajapaksa’dan tebrik telgrafları teslim aldı.

Ermenistan Başkanının telgrafta; “Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmeniz münasebetiyle sizi en içten tebriklerimi sunuyorum” ifadeleri geldi.

Başkan Sarkissian; “Karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı Ermeni-Suriye ilişkilerinin iki kardeş halkımızın menfaati ve hizmetinde güçlenip gelişeceğinden eminim” dedi. Ermenistan Başkanı ve Cumhurbaşkanı Esad’a başarı dileklerini ve Suriye halkına barış ve refah diledi.

Sri Lanka Başkanı ise telgrafta; “Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmeniz vesilesiyle size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi göndermekten mutluluk duyuyorum” ifadeleri kullanarak “Ülkeniz benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldı ve yeniden seçilmeniz, yeniden yapılanmaya ve sebat etmeye katkıda bulunmak ve onu Suriye için istikrarlı, gelişmiş ve müreffeh bir geleceğe yönlendirmek için bir fırsat” diye sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa ayrıca, Sri Lanka ve Suriye’nin sıcak ikili ilişkileri sürdürdüğünü ve aralarındaki dostluk bağlarının önümüzdeki yıllarda her iki halkın da karşılıklı yararı için derinleşmesi gerektiğini vurguladı.

Benzer bir telgrafta, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, “tarihi olarak sıcak ve dostane Ermeni-Suriye ilişkilerinin iki kardeş halkın yararına ortak çabalarla derinleşmeye ve güçlenmeye devam edeceğini” teyit etti.

Paşinyan ayrıca, “Suriye’de barışı ve diyaloğu yeniden tesis etmeye yönelik çabalarınızın ülkedeki krizin aşılmasına yardımcı olacağına eminim” diye ekledi.

SANA