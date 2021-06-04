Son dakika: Ermenistan’ın döşediği mayın patladı, 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti

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|Son dakika haberine göre Ermenistan’ın işgal döneminde Kelbecer’de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.
Ermenistan’ın işgal döneminde Kelbecer’de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti.
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