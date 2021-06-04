Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümüne özel şarkı yayında

Nazım Hikmet’in 60 yıl önce kendi sesiyle kaydettiği Hasret şiiri ile başlayan şarkı, Esra Üçcan’ın Fransızca söz uyarlaması, tercümesi, bestesi ve yorumu ile buluştu.

Piyanist, besteci, söz yazarı ve yorumcu Esra Üçcan Nazım Hikmet’in “Hasret” isimli şiirinden uyarladığı şarkının video klibini, şairin 58. ölüm yıl dönümüne özel yayınladı.

Nazım Hikmet’in 60 yıl önce kendi sesiyle kaydettiği Hasret şiiri ile başlayan şarkı, Esra Üçcan’ın Fransızca söz uyarlaması, tercümesi, bestesi ve yorumu ile buluştu.

Şarkının düzenlemesini Cem Ergunoğlu, mix&mastering’ini ise Ender Akay yaptı.

Şairin ölüm yıldönümü olan 3 Haziran’da yayınlanan eserde sanatçı Esra Üçcan, vokalini piyano ve modern sound ile birleştirerek Fransızca yorumuyla yabancı genç nesle Nazım Hikmet Ran’ı aktarmayı hedefliyor.

Çağatay Kıray yönetmenliğinde çekilen klip, bir kilisede çekildi. Klip görüntüleri, Nazım Hikmet’in defnedildiği Moskova’da yer alan Novodeviçi manastırına gönderme yapıyor.

Hasret Şiiri:

Yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli,

Belini sarmayalı,

Aklının aydınlığına sorular sormayalı,

Dokunmayalı sıcaklığına karnının.

Yüzyıldır bekler beni,

Bir şehirde bir kadın.

Aynı daldaydık, aynı daldaydık.

Aynı daldan düşüp ayrıldık.

Aramızda yüzyıllık zaman,

Yol yüzyıllık.

Vakfın 30. yılı

Öte yandan bu yıl 30. yaşını kutlayan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nebil Özgentürk ile özel bir çalışmaya imza atıyor.

Özgentürk’ün hazırlayıp, yönettiği belgesel, şairin izinden yola çıkarak Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın 30 yıllık tarihini anlatıyor. Kısa tanıtım filmi 3 Haziran’da Vakfın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Şairin 120. doğum günü 15 Ocak 2022’de belgeselin uzun versiyonu Türkiye’de ve Avrupa’da geniş katılımlı etkinliklerle gösterime girecek.

(AÖ)

bianet