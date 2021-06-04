‘Müziğin belleği’ Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Cemevi’nde ailesinin ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından, Saltık’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan ve Bodrum’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında vefat eden Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık’ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

Törene Hasan Saltık’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Turgay Tanülkü, Suavi, Şevval Sam, Yavuz Bingöl, Ercan Saatçi, Cengiz Özkan, Kubat, Tolga Sağ, Sırrı Süreyya Önder, Ali Rıza Binboğa, Mazlum Çimen, Volkan Konak, Menderes Samancılar, Ahmet Selçuk İlkan, Berhan Şimşek ile çok sayıda seveni katıldı.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra siyaset, sanat ve müzik dünyasından da çok sayıda kişi, çelenk gönderdi.

Törenin ve cenaze namazının ardından, Saltık’ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

HASAN SALTIK KİMDİR?

1964 yılında Dersim’de doğan Hasan Saltık, ilköğrenimi bu şehirde, orta öğrenimini ise İstanbul’da tamamladı. Bir dönem İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda obua eğitimi de alan Saltık, ekonomik nedenlerle okulu yarıda bıraktı ve Suadiye Lisesi’ne devam etti. 30 yıl önce, Unkapanı’ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda (İMÇ) küçük bir dükkanda Kalan Müzik’i kurdu ve şirketin yolculuğu Grup Yorum’un “Yürek Çağrısı” isimli albümüyle başladı.

Az bilinen kültürleri, unutulmakta olan kayıtları ve müzik türlerini etnomüzikolojik çalışmalarla Kalan Müzik etiketiyle gün yüzüne çıkardı.

Şirket, Seyyan Hanım’ın Tangoları albümü ve birçok Klasik Türk Müziği de dahil olmak üzere pek çok 78 devirli taş plağı temizleyip ardından da yeniden basarak bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Tanburi Cemil Bey, Şükrü Tunar, Udi Hrant ve Yorgo Bacanos’un kayıtları da bu işleri takip etti.

Türk, Kürt, Alevi, Ermeni, Pomak, Ezidi, Gürcü ve daha pek çok kültürün müzikal eserleri de yine Kalan Müzik arşivinde yerini buldu.

Fikret Kızılok’tan Tolga Çandar’a, Erkan Oğur’dan Fuat Saka’ya, Neşet Ertaş’tan Tülay Germen’e pek çok sanatçı ve grubun işleri Saltık ve Kalan Müzik aracılığıyla müzikseverlere ulaştı.

Hasan Saltık, 2 Haziran akşamı Bodrum’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda hayatını kaybetti.

Kalan Müzik, Saltık’ın ölümünü “Bazı şeyleri duyurmak çok zor, büyük acıları… Belki sonra, dilimiz döndüğünde… Şimdi kısa sürmüş ömre sessizce ağıt yakıyoruz. Hasan Saltık yaşadı, devri daim olsun” sözleriyle duyurdu.”

Hasan Saltık 57 yaşındaydı.

BirGün Gazetesi