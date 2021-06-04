Ermenistan’da 9 yaşındaki Kürt çocuğa teşekkürname

Ermenistan’da 11 azınlık halklardan katılımın olduğu ‘Azınlık Halklar Öykü Yarışması’nda bir Kürt çocuğu teşekkürname aldı.

Geçen yıl Dünya Çocuklar Günü’nde Ermenistan’da toplumsal içerikli konular üzerine bir toplantı gerçekleşmişti. Bu toplantıda, Dünya Çocuklar Günü vesilesiyle, 11 azınlık halkların çocukları için ilk kez bir öykü yarışmasının düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Bu sene ilki gerçekleşen ‘Azınlık Halklar Öykü Yarıması’na katılan çocuklardan biri de Ermenistan’da yaşayan 9 yaşındaki Kürt Nîkolayî Mhoyan’dı. Kürt çocukları adına bu yarışmaya katılan Nîkolayî Mhoyan masal yarışmasında teşekkürnameye layık görüldü.

Nîkolayî Mhoyan ayrıca, ünlü Kürt gazeteci Liana Mihoyan’ın oğlu.

ERMENİ HABER AJANSI