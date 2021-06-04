Ermenistan ve Artsakh konusu, yıl boyunca Kaliforniya Demokrat Partisi’nin önceliklerinden biri olacak

ABD Kongresini ve Biden hükümetini, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin iadesi için adımlar atma ve Azerbaycan ile Türkiye’ye baskı uygulama çağrısını yapan karar tasarısı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Demokrat Partisi Merkez Komtesi üyesi Elen Asatryan’ın çabalarıyla ilerideki yıl boyunca partinin 13 öncelikli konulardan biri olacak.

Karar tasarısını hazırlayan Elen Asatryan, bu günlerde bulunduğu Ermenistan’da şu açıklamayı yaptı: “Bu sadece bir karar tasarısı değil, bu partinin önceliklerinden biridir. Parti kongresine 159 tasarı sunulmuştu, bunlardan sadece 13’ü kongrede onaylandı. Bu demek oluyor ki bu yıl Kaliforniya’da ele alınan tüm konular arasında Ermenistan ve Artsakh konusu, esirlerin iadesi, Türkiye ile Azerbaycan’a yaptırımların uygulanması olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan’ın inisiyatifi ile başlatılan 44 günlük Artsakh (Karabağ) Savaşı sırasında bu onların işlediği savaş suçları kınayan karar tasarısı, Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmadığı ve Artsakh halkının, kendi topraklarında özgür yaşam hakkının hayata geçirilmediği sürece Türkiye ile Azerbaycan’a yaptırım uygulama çağrısını yapıyor.

Kaliforniya Demokrat Partisi, ABD’nin en büyük ve en güçlü partisidir. Bununla birlikte Kaliforniya da, ABD’nin en güçlü eyaletlerinden biri sayılıyor. Parti Kongresinde kabul edilen karar tasarısı, Biden hükümetine Dışişleri Bakanlığı’na ve Kongre’ye gönderildi.

ERMENİ HABER AJANSI