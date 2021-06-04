Ermeni edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden Toros Toranyan hayatını kaybetti

Halep doğumlu Ermeni edebiyatçı Toros Toranyan 93 yaşında hayatını kaybetti.

1928 yılında Halep’te dünyaya gelen Toranyan’ın ailesi Antepliydi.

Toranyan bir röportajında daha eski atalarının Sasun’lu olduğunu daha sonra Antep’in bir (şimdiki adıyla Saylakkaya-Urfa) ) köyüne yerleştiklerini anlatır. Halep’te Gülbenkyan Okulu’nda eğitim gören Toranyan daha sonra tıp eğitimi aldı.

Ancak Toranyan yıllar içinde kendisini edebiyata adadı.

1960’ta ilk şiir kitabı Beyrut’ta basıldı. Aynı yıl gittiği Sofya’da üç dönem siyasal bilimler derslerini takip etti. Suriye’ye döndükten sonra Erivan’a geçti, burada bir yıl Armenoloji eğitimi aldı. Erivan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1970’te mezun oldu. Suriye’de yirmi yıl doktorluk yaptıktan sonra emekliye ayrıldı ve kendini bütünüyle edebiyata adadı. Şiirin yanı sıra gezi notları, hikâye ve araştırma türünde de eserler veren Toranyan’ın on ikisi şiir, altmışı telif olmak üzere yüz elliye yakın kitabı vardır.

Toranyan uzun yıllardır Ermenistan’da yaşıyordu.

Toranyan 1996 yılında Sayat Nova Korosu’nun davetlisi olarak İstanbul’a gelmiş, bir dizi söyleşi gerçekleştirmişti.

Toranyan’ın iki kitabı Ermenice olarak Aras Yayınları tarafından Türkiye’de basıldı.

Agos