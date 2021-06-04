Dünya Posta Birliği Azerbaycan’ın bastığı Ermeni karşıtı pulları iptal etti

Dünya Posta Birliği’nin Uluslararası Bürosu Azerbaycan tarafından basılan “Azerbaycan 2020” posta pullarını veri tabanında kaydetmeme kararı aldı.

Bu pullar yapılan açıklamaya göre Dünya Posta Birliği Sözleşmesine ve davranış kurallarına aykırıdır.

2020 yılında Artsakh Cumhuriyeti’ne (Karabağ) karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak saldırısı sonucunda meydana gelen savaştan sonra Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı tarafından basılan posta pulları açık bir şekilde Ermenilere karşı nefret propagandası içeriyordu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı bu durumla ilgili Dünya Posta Birliği’ne mektup yazdılar. Mektuplara cevaben Dünya Posta Birliği Azerbaycan tarafından basılan pulları kaydetmeme kararı aldığını açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI