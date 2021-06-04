Bu yıl Ermenistan’da KGAÖ tatbikatları yapılacak

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Basın Sekreteri Vladimir Zaynetdinov, bu yıl Ermenistan’da “Şant 2021” tatbikatların yapılacağını duyurdu.

Zaynetdinov, “Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında yapılması planlanan tatbikatlar iki etaptan oluşacak. Tatbikatlara zırhlı araçlar, hava kuvvetleri, İHA’lar ve keşif köpekleri katılacak” ifadelerini kullandı.

KGAÖ Basın Sekreteri, 1-3 Temmuz tarihlerinde Ermenistan’da tatbikatların hazırlıkları çerçevesinde kurmay görüşmelerinin yapıldığını da duyurdu.

ERMENİ HABER AJANSI