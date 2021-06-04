Brezilya Ermeni diyakosluğu ruhani lideri Brezilya’lı devlet yetkilillerine Ermeni Soykırımının tanımasının önemini anlattı

Brezilya Ermeni diyakosluğunun ruhani lideri Narek Piskopos Berberian ve diyakosluğunun temsilciler konseyi sekreteri Andre Kisajekian Brezilya’nın Ulusal Adalet Konseyi Başkanı Louise Fux ile görüşmede Ermeni Soykırımının tanınmasını ele aldılar.

Görüşme Koronavirüs pandemisi nedeniyle zoom programı ile düzenlendi.

İlk bölümde Narek Piskopos Berberian Ermeni ve Brezilyalı halkların dostluğunun pekiştirilmesi açısından Ermeni Soykırımının tanınmasının önemini vurguladı.

Ermeni ruhani lider Brezilya’nın Ulusal Adalet Konseyi Başkanı Louise Fux’a Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen Ermenilerin kitlesel katliamlarını yakından araştırmasını önerdi.

Ermeni Soykırımından ziyade görüşmede son Artsakh (Karabağ) savaşı sırasında esir alınan Ermenilerin Azerbaycan tarafından iadel edilmesi gerektiğini konuşuldu. Narek Piskopos Berberian’ın ricasıyla Louise Fux bu konuyu Brezilya hükümetinin gündemine taşyacak. Ayrıca, Narek Piskopos Berberian Brezilya’nın Ulusal Adalet Konseyi Başkanı’nı Ermenistan’a davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI