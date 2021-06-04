Azerbaycanlılar Ermenistan’ın Gegharkunik idari bölgesinde Ermeni köylülerini yasadışı şekilde durduruyorlar

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan açıklamada bulunarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Gegharkunik idari bölgesinde bulunan köylere yakın tarlalarında Ermei köylülerini yasadışı bir şekilde durdurup sorguya çekiyorlar.

Özellikle 3 Haziran 2021 tarihinde alınan ihbarlara göre Azerbaycanlı askerler onlarca kişilik gruplarla arabalrıyla Ermenistan’ın Vardenis ilçesine bağlı Verin Shorzha köyün ahır ve köylülerin hayvanlarını otlattıkları tarlalarına inip çirkin davranışlarıyla Ermeni köylülerini silahla tehdit etmişler.

Hadini aşan Azerbaycanlı askerler Ermenistan sınırları içinde bazı bölgelerde yasadışı bir şekilde Ermeni köylülerini durduruyorlar, nereye gittiklerini, ne amaçla gittiklerini, ne götürdüklerini vs. soruyorlar. Aynı zamanda yasadışı taramadan geçiriyorlar o insanları.

Azerbaycan Ermenistan topraklarında provokatif eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor böylece.

ERMENİ HABER AJANSI