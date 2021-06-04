Azerbaycan’dan uluslararası topluma ‘Ermenistan’ın mayın döşeme politikasına göz yummayın’ çağrısı

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, “Ermenistan’ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine ve kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummama” çağrısında bulundu.
Ruslan Rehimov
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın işgal döneminde Kelbecer’de döşediği mayının patlaması sonucu 2’si gazeteci 3 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yayımladı.
Karabağ’da ateşkesten bu yana mayınlar nedeniyle Azerbaycanlı 20 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti
Açıklamada, bir süre önce sınırda mayın döşemeye çalışan Ermenistanlı askerlerin Azerbaycan askerlerince alıkonulduğu hatırlatılarak, “Bu, Ermenistan tarafının hem askerlerin hem de sivillerin can ve güvenliğine yönelik ciddi tehdit oluşturmaya ve böylece bölgedeki durumu daha da kötüleştirmeye devam ettiğini bir kez daha göstermektedir. Ermenistan’ın bu davranışı, bölgede barış, güvenlik ve iş birliğinin önünde büyük bir engel olmaya devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycanlı sivillerin mayın kurbanı olmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan’da olduğu belirtilen açıklamada, “Uluslararası toplumu, Ermenistan’ın uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesine, kasıtlı mayın döşeme politikasına göz yummamaya ve Erivan yönetiminden uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyoruz.” denildi.
Açıklamada, Azerbaycan’ın kendi adına, barış ve güvenliği sağlamak için gerekli yasal önlemler de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alacağı kaydedildi.
Başsavcıdan uluslararası kurumlara başvuru
Aliyev başvurusunda, Ermenistan’ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal ederek Azerbaycan topraklarını mayınladığını ve vatandaşların ölümüne neden olduğunu belirtti.
Ermenistan’ın bugüne kadar mayın haritalarını vermediğini hatırlatan Aliyev, uluslararası örgütleri ve dünya toplumunu, işlenen suçlarla ilgili olarak yetkileri dahilinde Ermenistan yönetimine karşı harekete geçmeye çağırdı.
Hayatını kaybedenlere şehit statüsü verilecek
Ermenistan’ın işgal döneminde Kelbecer’de döşediği mayının bu sabah patlaması sonucu 2’si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Karabağ’da savaşın bittiği 10 Kasım 2020’den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 20 Azerbaycanlı sivil ve 7 asker hayatını kaybetmişti.
Yorumlar kapatıldı.