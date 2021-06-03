‘Soylu, Dink cinayetindeki sistemi bildiğini itiraf ediyor, ‘Ben yanarsam sizi de yakarım’ mesajı veriyor’

’14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?’

Emre CAKA

ARTI GERÇEK- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaklaşık 10 gün önce Habertürk’de yayımlanan ‘Açık ve Net’ programında, “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder?” söylemlerine HDP Milletvekili Garo Paylan tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından, “İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti. Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti… 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?” diyen Paylan, Artı Gerçek’e konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘SOYLU AÇIKÇA SUÇ İŞLİYOR’

Süleyman Soylu’nun 5 yıldır İçişleri Bakanı olarak görevli olduğunu söyleyen Paylan, “Süleyman Soylu, açıkça bu cinayette ‘öldür’ diyenlerin kimler olduğunu bildiğini söylüyor ancak delilleri ifade etmiyor, bu açıkça bir suçtur” dedi.

‘ÖLDÜR’ DİYENLERİ BİLDİĞİNİ İTİRAF EDİYOR’

“Pek çok bilgi, rapor ortadayken kimse yargılanmadı” diyen Paylan, “Kamu görevlileri sürecin nasıl işlediğini biliyor ama dosyanın delilleri yok ediliyor. Önce Ergenekon dediler, sonra darbeciler dediler… ‘Öldür’ diyenler bir türlü yargılanmıyor ve Süleyman Soylu, ‘Bir sistemden bahsediyorum’ diyerek sürece hakim olduğunu, ‘öldür’ diyenlerin kimlerin olduğunu bildiğini itiraf ediyor. Ancak bunu açıklamıyor” ifadelerini kullandı.

‘BEN YANARSAM SİZİ DE YAKARIM’ DİYE TEHDİT EDİYOR’

Paylan, Süleyman Soylu’nun AKP’lileri tehdit ettiğini söyleyerek, “Soylu, tepetaklak gittiğini fark etti ve bu durumda, ‘Ben yanarsam sizi de yakarım’ mesajı veriyor. Bildiğim her şeyi anlatırım diye tehdit ediyor İçişleri Bakanı. Oysa, bir bakanın dili tehdit dili değil, gerçekleri ortaya çıkaran, adaletin dili olmalıdır” dedi.

İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti.

Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti…

14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi? pic.twitter.com/JHCvqAVFDv — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 3, 2021

Artı Gerçek