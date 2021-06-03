Paylan’dan ‘Soylu’ paylaşımı: 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?

HDP’li Paylan, Süleyman Soylu’nun Erhan Tuncel açıklamasına ilişkin “On gün geçti. Ne Soylu bildiklerini savcıya anlattı, ne bir savcı harekete geçti. 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?” dedi.

DUVAR – HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk TV’de katıldığı canlı yayında dile getirdiği Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Erhan Tuncel’e ilişkin iddiası hakkında bir paylaşım yaptı.

Süleyman Soylu yayında, Erhan Tuncel ile Sedat Peker ‘bağlantısına’ dair iddialarda bulunmuş “Erhan Tuncel ile Sedat Peker’i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verin. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder?” demişti.

Garo Paylan bu açıklamaya ilişkin bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu’nun katıldığı programdan bir bölüm paylaşarak, “İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti. Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti… 14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi?” diye yazdı. (HABER MERKEZİ)

İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti.

Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti…

İçişleri Bakanı’nın Hrant Dink cinayeti hakkında: “Sedat Peker’e Erhan Tuncel’i kim emanet eder? Hangi sistem emanet eder? demesinin üzerinden on gün geçti.

Ne Süleyman Soylu bildiklerini Savcıya anlattı, ne bir Savcı harekete geçti…

14 yıldır dalga geçtiğiniz yetmedi mi? pic.twitter.com/JHCvqAVFDv — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) June 3, 2021

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