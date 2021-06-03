PATRİK HAZRETLERİ EFSANE BOKSÖR GARBİS ZAKARYAN’A İTHAF EDİLEN SERGİYE KATILDI

Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan’ı anmak amacıyla, Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen “Altın Kalpli Eldiven” adlı serginin açılış töreni 3 Haziran 2021, Perşembe günü gerçekleşti. Açılış törenine Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Boks Fedarasyonu Başkanı Eyüp Gökçek, Garbis Zakaryan’ın oğlu Kaspar Zakaryan, spor kulüplerinden yöneticiler ve Beyoğlu semti çevresindeki kiliselerimiz vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Töreni Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri onurlandırırken, kendilerine Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Galatasaray Lisesi önünde hazırlanan sergide, Garbis Zakaryan’ın yaşamı ve faaliyetleri sunulmaktaydı. Açılış törenine bir çok davetli de katıldı. Sergi alanında aynı zamanda bir boks ringi bulunmaktaydı. Törenin başında, Kadasetli Patrik Hazretleri, serginin organizatörleri tarafından karşılandı ve sonrasında boksör kıyafeti giyen çocuklar kısa bir gösteri yaptılar. Daha sonra ise konuşmalar yapıldı. Törenin organizatörü, Beyoğlu Belediye Başkanı, hem sevinci hem de üzüntüyü kardeşçe ve birliktelikte karşılayabileceğimizin iyi sembollerinden birinin Zakaryan olduğunu belirtti. Bu sergi, Zakaryan’ı anmak için iyi bir fırsattı. Daha sonra ise, Spor ve Gençlik ve Spor Bakanı’nın bu sergi için göndermiş oldukları mesaj okundu. Öte yandan Beyoğlu Kaymakamı ve Kasbar Zakaryan da birer konuşma yaptılar.

Son olarak, Kadasetli Patrik Hazretleri kürsüye çıktı ve haziruna hitap etti. Patrik Hazretler, farklı milletlerin ve toplulukların, aynı ülkenin gölgesi altında bir araya gelebildiklerinde, ortaya çıkan tablonun memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Türkiye özelinde de bu durum geçerliydi. Garbis Zakaryan, faaliyetleriyle, farklı toplulukların bir araya gelebileceklerini en iyi şekilde göstertmekteydi. O, gerek sporcu kimliğiyle, gerekse insani değerleriyle, herkesin takdirine layık olmuştu. Patrik Hazretleri bu vesileyle, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreni vesilesiyle, Beyoğlu Belediye Başkanı eliyle “Garbis Zakaryan: Altın Kalpli Eldiven” kitabından bir örnek de Patrik Hazretleri’ne takdim edildi. Sonrasında, törende hazır bulunanlar sergiyi dolaştılar ve büyük bir hayranlıkla Zakaryan’ın fotoğraflarını ve eşyalarını gözlemlediler. Tören, hep birlikte çekilen aile fotoğrafıyla son buldu.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, sergi 10 Haziran, Perşembe gününe kadar açık kalacak ve dileyenler sergiyi ziyaret edebileceklerdir.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/