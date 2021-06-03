Paşinyan ve Belçika Başbakanı görüşmede Ermeni esirlerinin iadesini önemsediler

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan resmi ziyaret çerçevesinde Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile görüştü.

Ermenistan ve Belçika Başbakanları iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerinin devamlı gelişmesini ve bu bağlamda üst düzey temaslarını önemsediler.

Ticari ve ekonomik bağlantıların genişletilmesi, değişik alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi ve Ermenistan’da demokrasi reformlarının gerçekleştirilmesi de görüşme gündeminde yer alan konulardandı.

Paşinyan Belçika Başbakanı’yla Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin provokatif eylemlerine dedeğindi. Ermenistan’ın egemen topraklarından Azerbaycan ordu birliklerinin dışarı çıkması gerektiğini belirtildi.

Ayrıca, Belçika Başbakanı Alexander De Croo Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerinin iadesinin derhal sağlanması ve Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü için AGİT Minsk grubu çerçevesinde sürecin devam etmesi konusunda net görüşünü dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI