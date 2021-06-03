Müzik dünyasının büyük kaybı: Hasan Saltık hayatını kaybetti

Kalan Müzik’in kurucusu ve sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Haberi Twitter hesabından duyuran sanatçı Ferhat Tunç, “Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun.” dedi.

Saltık’ın kaybı müzik dünyasında üzüntü yarattı. Pek çok sanatçı ve müziksever sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

Hasan Saltık’ın cenaze töreni 4 Haziran Cuma günü saat 13.00’te Kartal Cemevi’nde yapılacak.

Hasan Saltık 1964 yılında Tunceli’de doğdu. İlköğrenimini Tunceli’de, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi’ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk’un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1991 yılında Kalan Müzik’i kurdu.

Kalan Müzik kendi sözleriyle kuruluş amacını “Az bilinen kültürleri ve müzik türlerini bir arşiv halinde toplayıp müzik piyasasında bu birikime bir pazar yaratmak olarak” tanımladı.

Kalan Müzik müzikal seyrini şu sözlerle tarif ediyor:

“Geçmişte kalan tangoların yeniden günümüz müzik severlerine sunulduğu Seyyan Hanım’ın Tangoları albümü bu dizinin ilkiydi ve bunu Klasik Türk Müziği’nin hazineleri takip etti. Tanburi Cemil Bey, Şükrü Tunar, Udi Hrant, Yorgo Bacanos, Gazeller, İstanbul’un Hanımları ve niceleri. Kalan Müzik arşiv çalışmaları yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı ki, ikinci bir yaklaşım Kalan ismindeki bütünlüğü tamamladı. Tarihsel önemi açısından akademik alanda ilgi gören ve uluslararası etnomüzikoloji çalışmaları açısından hayli önemli olan unutulmaya yüz tutmuş birçok kayıt derlenerek yeniden basılmaya başlandı. Bunu yaparken de konusunda uzman çok sayıda müzikolog ve bilim adamının yardımına başvuruldu. Arşiv serisi bu şekilde oluştu.”

“Pomak göçmenlerinden Sadettin Kaynak’a, Münir Nurettin Selçuk’tan Hacı Taşan’a uzanan geniş bir arşiv müzik severlerin beğenisine sunuldu. Kalan Müzik, eski değerlerin yanı sıra günümüzün değerli yapıtlarının da güzel eserler sunmasına imkân tanınmaktadır. Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu, Tolga Çandar, Yansımalar, Grup Yorum, Kardeş Türküler, Fenomen ve benzerleri Kalan Müzik aracılığıyla eserlerini müzikseverlere ulaştırmaktadırlar.”

Agos