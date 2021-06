Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık’a veda: Dengbejleri, Yezidileri, Süryanileri onun sayesinde tanıdık

Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık kalp krizi nedeniyle vefat etti: Dengbejleri, Yezidileri, Süryanileri, kadın halk ozanlarını onun sayesinde tanıdık.

Ezgi Sivrikaya

DUVAR – Kalan Müzik’in kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık dün akşam Bodrum’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

‘BU COĞRAFYANIN KÜLTÜRÜNE YAPTIĞI KATKILARI KÜLTÜR BAKANLIĞI YAPMADI’

Gitarist, besteci ve müzik prodüktörü Şevket Akıncı, “Hasan Saltık bu ülke için çok büyük bir değer. Çok üzgünüm. Kendisinden gördüğüm maddi manevi desteği unutmam mümkün değil. Birlikte çalıştığı sanatçılara umut aşılar, cesaret verirdi. Kamyonlarla çöpe atılan TRT arşivlerini de kurtaran odur, Neşet Ertaş’a telif konusunda destek olan da… Arşivciliği ile bu toprakların müzikal zenginliğini paylaşmak adına büyük mücadeleler verdi. ‘Cd basmakla’ yetinmedi, her bir CD’nin içinde sayfalarca deneme, bilgi, eleştiri, fotoğraf bulunur. Bu coğrafyanın kültürüne yaptığı katkıları Kültür Bakanlığı yapmadı! Dengbejleri, Yezidileri, Süryanileri, kadın halk ozanlarını onun sayesinde tanıdık. Hasan Saltık unutulmamalı” dedi.

‘BÜYÜK BİR BOŞLUK’

Ada Müzik sahibi Bülent Forta, “Hasan Saltık, müzik camiasının, Türk kültür hayatının çok önemli şahsiyetlerinden biriydi. Sadece Kalan Müzik’le sınırlı düşünmeyin, Türkiye’deki müzik kültürünü açığa çıkartabilecek, bu konuda çeşitli yayınlar ve desteklerle kendini ifade etmiş bir arkadaşımızdı. Onun ötesinde bizim çok yakın bir dostumuzdu. Türkiye’nin müzikle ilgili, kültürle ilgili yapılanma açısından en önemli isimlerinden biri. Büyük bir boşluk, nasıl doldurulacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Gerçekten bu erken ölüm hepimizi çok büyük bir üzüntüye sevk etti. Bütün sevenlerinin, müzik camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

‘EMSALİ GÖRÜLMEYECEK BİR FİKİR ZENGİNİYDİ’

Keman virtüözü, besteci Cihat Aşkın, Hasan Saltık’ı şu sözlerle anlattı: “Hasan benim 25 yıllık dostumdu. Onunla tanıştığım zaman ilk defa klasik müzik CD’sini Türkiye’de biz gerçekleştirdik Unkapanı’nda. Benim bütün çıkardığım CD’lerde kullandığım eserlerin çoğunluğu Hasan’ın fikriydi. O sadece müzik dünyamız için değil, bütün kültür dünyamız için yeri doldurulamayacak bir insandı. İdealist, Anadolu’nun kültürünü bütün yönleriyle ortaya çıkaran ve Türkiye’de Kültür Bakanlığı’nın yapması gereken her işi tek başına sırtlanıp omuzlayan bir sanat emekçisiydi Hasan. Onun gibi bir insan bir daha gelmeyecek. Şirketin ismini neden Kalan koydun diye sormuştum, demişti ki ‘Bütün bu binlerce yıllık kültürün geleceğe kalması için koydum’. Bu uğura hayatını vakfetti. Hiç kimsede olmayan arşivleri toparladı, derledi. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, yelpazenin solundan sağına kadar bütün kültürel ürünleri çeşitlilikle sundu. O açıdan emsali görülmeyecek bir fikir zenginiydi Hasan. Kelimeler anlatmaya yetmiyor, çok üzgünüm. Bütün genç sanatçıların elinden tutan, onları yürüten ve onlara fikirleriyle destek olan bir mentordu aynı zamanda Hasan.”

‘OXİR BE XALÊ HESEN…’

Kardeş Türküler üyesi Vedat Yıldırım, “Çok şaşkınım gencecik abim. Elin gönlün açık bırakıp gittin bir gece vakti. Yıllarca kolkanat gerdiğin ünlüsüz dostların seni yaşatacaklar abim. Hoşçakal muzip prodüktörümüz. Oxir be xalê Hesen…” dedi.

‘ONA HER ZAMAN MÜTEŞEKKİR OLACAĞIM’

Müzisyen Derya Türkan düşüncelerini, “Hasan Saltık’ı yaklaşık 30 seneye yakın bir zamandır tanıyorum. Müziğe yeni başladığım zamanlarda, ilk albüm heveslerimi onunla paylaştığımı ve ilk projelerimi Kalan Müzik’te yapabilirliğimi sağlayan kişidir. Her zaman açık yürekli, sözünü esirgemeyen, güzeli veya beğenmediği bir şeyi rahatlıkla söyleyen, karşısındakinin fikrine saygı duyan bir müzik insanı, sanat insanı olarak hatırlayacağım. Tabii çok uzun yıllar içerisinde birçok albümü Kalan çatısı altında çıkartmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi Hasan Saltık’tır. Ayrıca bir müzisyen olarak ona her zaman müteşekkir olacağım. Bu ülkenin her türlü kültürüne eşit yaklaşıp, o değerleri tek tek günümüze çıkartan, Avrupa’ya, dünyaya tanıtan, bu kültürün en büyük savunucusu olan ve bu kültür sahiplerinin de hamisi olan, onların da hamiliğini yapan birisiydi. Bence çok önemli bir şeydir bu. Elimizde bugün böyle büyük bir arşiv varsa ve bu arşive dünyanın her yerinden çok kolaylıkla ulaşabiliyorsak bunda Hasan Saltık’ın çok büyük önemi var. Çünkü hem maddi hem manevi müthiş bir çalışma yaptı ve bu çalışmayı da bütün dünyaya açtı. Çok üzgünüm. Umarım onun bu değerleri ilelebet devam eder” diyerek dile getirdi.

‘EMEKLERİYLE VE FİKİRLERİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ’

Müzisyen Güney Marlen de, “Eminim ki tükenmeyen enerjisi ve güler yüzüyle akıntıya karşı yüzerek yapmayı düşündüğü daha çok iş vardı. Kalan Müzik’i kapatmaya çalıştıklarında yanına Z Müzik’i açmış. “Neden?” diye sormuştum. “Z ölümsüzlüğün sembolü de ondan” demişti. Şimdi kendisi de emekleriyle ve fikirleriyle ölümsüzleşti. Şakalarını ve kendi dünyasının üslubunu seyretmek bile hoştu. A’dan Z’ye işinin ehli herkesle bir hukuku vardı. Hayat çok aceleci, yine adaletli davranmadı. Yolumuz ilk albümlerimizle kesişmişti ve o kendine has dünyasını bize hemen sevdirmişti. Şoktayım ve gerçekten çok üzgünüm” dedi.

‘YERİ ASLA DOLMAYACAK’

Müzisyen Selçuk Balcı ise, “Büyük bir müzik insanını, ağabeyi, dostu kaybettim. ‘Albüm hazır mı moruk?’ sorusu kulağımda çınlayacak hep. 2011’den bu yana yoldaştı, arkadaştı, yol gösterendi bana. Yeri asla dolmayacak Hasan abinin. Üzüntümüz büyük” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar