İşte Kutlu Adalı’ya yazılan tehdit mektubu!

6 Temmuz 1996 günü evinin önünde öldürülen ve o günden beri failleri bulunamayan gazeteci Kutlu Adalı ile ilgili o dönemde yazılmış bir tehdit mektubu ortaya çıktı. Cinayet dosyasında da bulunduğu düşünülen ve “Türk’ün Kahramanları” imzasını taşıyan mektubunda sadece Kutlu Adalı değil, eşi İlkay Adalı da tehdit ediliyor.

Üzerinde herhangi bir tarih bulunmayan ancak cinayetten kısa bir süre önce gönderildiği düşünülen mektup “Ey Gafiller, Bay, Bayan, Mutlu ve İlkay Adalı” şeklinde hitapla başlıyor.

Mektubun devamında “Biz Doğu, Güneydoğu Anadolu’muzda, kahramanca Türklüğe yakışır bir şekilde Ermeni bozuntusu kuyruklu vahşi Kürtlerle uğraşırken, siz Yavru Vatanda karı-koca, hem de basın vasıtasıyla Türkiye ve Türklere karşı adeta Rum yanlısı hareket ve hakaretlerde bulunuyorsunuz. Kanınız Türk kanı olsaydı kesinlikle yapmazdınız, ne çabuk kahpe Rum’un zulmünü, tecavüzlerini unuttunuz. Sizi Rum çizmesinden kim kurtardı, utanmazlar, kanı bozuklar, unutmayın ki Bir Türk Dünyaya Bedeldir. Anadolu ve Kıbrıs, yüce Türk Milletinindir. Türk kanı taşımıyorsanız, defolun kahpe Rum’a! Sakin olun hareketlerinizi düzeltin” ifadeleri kullanılıyor.

Mektubun kimin tarafından gönderildiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yokken, mektubun dosyalama tarihinde bulunan 7 Mayıs 2001 tarihi ve ‘Adalı-Meclis’ ibaresi, KKTC Cumhuriyet Meclisinde 2001’de ikinci kez kurulan ancak sonuçsuz kalan cinayeti araştırma komitesinin dökümaları arasında olabileceğine işaret ediyor.

Yenidüzen Gazetesinin yazarlarından olan Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 gecesi kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce evinin önünde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayet aradan geçen 25 yılda aydınlatılamamıştı.

https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n380004-iste-kutlu-adaliya-yazilan-tehdit-mektubu