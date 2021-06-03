Eski milli boksör Garbis Zakaryan anısına sergi açıldı

İstanbul’da, Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan’ın anısına, eşyalarının ve fotoğraflarının da yer aldığı bir sergi açıldı.

DUVAR – Türkiye’nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan’ın anısına İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sergi açıldı.1 14

İstiklal Caddesi’ndeki sergi açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan katıldı.2 14

Açılışta konuşma yapan Haydar Ali Yıldız, “Zakaryan bize birlik olmayı, beraber olmayı, kardeşçe yaşamayı, hüznü tadarken de öğretti, şampiyon olduğunda o zaferin coşkusunu hep birlikte yaşarken de öğretti. Kendisini minnetle anıyoruz, rahmetle anıyoruz. Bu topraklarda yüzlerce yıl daha biz kardeşçe nasıl yaşadığımızı bütün dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Bu serginin de buna vesile olmasını diliyorum” dedi.3 14

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ise “Türkiye’yi oluşturan değişik kimlikler, etnisiteler, dinler, mezhepler aynı devletin çatısı altında aynı bayrak altında aynı ülküde ve aynı ortak tarihi paylaşarak aynı amaçları ve hedefleri gözeterek bir araya geldiklerinde o zaman işte bunun tadına doyum olmaz. O zaman biz hep birlikte Türkiye oluruz. Hep birlikte tek bir millet oluruz. Zakaryan bunun en güzel örneğini kendi şahsında gerçekleştirdi” diye konuştu.4 14

“Çok yönlü bir kişiliği olmuş” diyen Maşalyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi sporculuğuyla ilgili konuşulduğunda hep onun karakteri de ön plana çıkıyor ve bazen şaşırıyorsunuz, insanlar sporculuğunu mu övseler, onun karakterini mi övseler? Her ikisi bir araya gelmiş. Güzel bir sentez olmuş. Bu sağlam karakteri sporculuğuna mı bağlasak sporculuğunu bu sağlam karakterine mi bağlatsak bence her ikisi de doğru.”

Efsane boksörün oğlu Gaspar Zakaryan “Bu organizasyonun Beyoğlu’nda yapılması çok özel. Çünkü benim babam demek, Beyoğlu demek. Babam ve annem burada doğdu. Burada okudular, burada tanıştılar ve buradaki kilisede evlendiler. Babam buradaki kilisenin cemaatinde görev aldı. Taksim Beyoğluspor’da Halk Evi’nde ve Galatasaray Kulübünde spor yaptı ve hepsi 3 adım çevrede. Ben burada okudum, vaftiz törenim burada oldu. Babamın ve annemin cenazesi buradan kalktı. Yani Beyoğlu bizim için çok özel. Bunun için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zakaryan ile uzun yıllar beraber çalıştığını belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de şunları söyledi:

“Doğduğu 1930 yılından 2010’a kadar 90 yıl boyunca hem sportif beyefendiliği hem de genç nesillere örnek olması bakımından gerçekten önemli bir insandı. Ona Allah’tan rahmet diliyorum. Ben Erzurumluyum, orada Ermeni vatandaşlarımızla aynı mahallede, aynı sokakta, aynı evde büyüdük. Bizim aramızda ayrı gayrı olmadı. Bizim soykırımla ilgili hiçbir meselemiz olmaz. İki tarafın da acıları var. Bu acıları içimize gömüyoruz ve Ermeni-Türk kardeşliğini bütün dünyaya haykırıyoruz. Biz kardeşiz, kardeş kalacağız.”

Galatasaray Lisesi’nin önünde yapılan sergi 10 Haziran Perşembe gününe kadar açık kalacak. Ziyaretçiler, Zakaryan’ın eşyalarının yanı sıra müsabaka görüntülerinin de paylaşıldığı sergi alanında kurulan boks ringine çıkarak fotoğraf çekilme imkanı da bulabilecek. (AA)

Fotoğraflar: Mehmet Eser/Anadolu Ajansı

https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-milli-boksor-garbis-zakaryan-anisina-sergi-acildi-galeri-1524322?p=9