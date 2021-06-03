Ermenistan başkentinde “Artsakh’ın Bereketi” başlıklı sergi fuar düzenlendi

Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin Ekonomi ve Tarım Bakanlığı ile Stepanakert ve Yerevan Belediyeleri, 30 Mayıs tarihinde Ermenistan başkentinde “Artskah’ın Bereketi” başlıklı bir sergi fuar düzenledi.

Sergide, Artsakh sanayi ürünlerin yanısıra, el işleri örnekleri de yer aldı. Artsakh’ın turizm sektörünü anlatan kitapçıkların yer aldığı pavyonuna ise ziyaretçiler tarafından özel ilgi gösterildi.

Artsakh Ekonomi ve Tarım Bakanı Armen Tovmasyan ve bakanlığın diğer temsilcileri de sergiyi ziyaret etti.

ERMENİ HABER AJANSI