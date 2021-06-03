Ermenilerin şehit ettiği diplomatlar anıldı

İSPANYA’NIN başkenti Madrid’de, 43 yıl önce Ermeni terör örgütü JCAG’ın şehit ettiği Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’ın eşi Necla Kuneralp, ağabeyi emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedo için anma töreni düzenlendi. Büyükelçi Burak Akçapar, “Tarihi, nefret duyanın anlatısından dinlememeliyiz” dedi. Sabah Gazetesi