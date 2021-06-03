Beyaz Saray: Biden-Erdoğan görüşmesi 14 Haziran’da yapılacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin 14 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın gelecek hafta yapacağı ilk deniz aşırı seyahatindeki programını açıkladı. Buna göre, Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme 14 Haziran’da yapılacak.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden 10 Haziran’da gideceği İngiltere’de G7 zirvesine katılacak ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la bir araya gelecek. Biden ve eşi Jill Biden’ın, 13 Haziran’da İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’le de Windsor Şatosu’nda bir araya gelecekleri açıklandı.

ABD Başkanı 14 Haziran’da Brüksel’deki NATO zirvesine katılacak; zirve sırasında Erdoğan’la da görüşecek. İki liderin görüşme kararı, Biden’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararı vesilesiyle Erdoğan’ı aradığı telefon konuşmasında alınmıştı. Biden’ın 15 Haziran’da Brüksel’de ABD-Avrupa Birliği zirvesine de katılacağı belirtildi. ABD Başkanı’nın, 16 Haziran’da Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

BirGün Gazetesi