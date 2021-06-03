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AB Konseyi Başkanı Michel, Paşinyan ve Aliyev ile görüştü

2021-06-03

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüşme yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından görüşmeleri hakkında paylaşımda bulundu.

Michel, Brüksel’de bir araya geldiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesi hakkında “AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirme ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin derinlemesine görüşme yaptık” bilgisini verdi.

Michel, “Azerbaycan ile ilişkileri güçlendirmenin, Güney Kafkaslar’da bölgesel güvenlik ve istikrarın AB için önemine vurgu yaptım” ifadelerini de  kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/06/03/AB-Michel-Paşinyan-Aliyev/209211

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