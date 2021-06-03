5 milyon dolar bağışla Erzurum’a ‘Mezalim Müzesi’ kurulacak

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, bir vatandaşın 5 milyon dolar bağışıyla Erzurum’da 1918 öncesi tarihi süreci anlatan müze kurulacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Haklı davamızı dünyaya anlatmak için Erzurum’da dört bin metrekarelik bir alan üzerine müze ve kütüphane kuracağız. Bu nedenle ya tarihi bir yapıyı müzeye çevireceğiz, ya da yeni bir bina yaptıracağız. Amacımız 1918 öncesi yaşanan mezalimi dünyaya en iyi ve doğru biçimde anlatmak” açıklaması yaptı.

Orhan BOZKURT

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, bir vatandaşın 5 milyon dolar bağışıyla Erzurum’da 1918 öncesindeki tarihi süreci anlatan müze kurulacak. Erzurum Kalkınma Vakfı (ER- VAK) Başkanı Erdal Güzel ile ERVAK Kültür Sanat Tarih Komisyonu ve Danışma Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile bir araya gelerek kurulacak müzenin yerini tartıştı.

“HAKLI DAVAMIZI ANLATACAĞIZ”

Ermeni soykırım iddialarının içi boş bir yalan olduğunu savunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ermeni soykırımı yerine daha çok Ermeni mezaliminin yaşandığına işaret etti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaşın, Erzurum’da bu konuda müze kurulması için 5 milyon dolar bağışta bulunacağını ifade eden Mehmet Sekmen, şunları söyledi:

* Haklı davamızı dünyaya anlatmak için Erzurum’da dört bin metrekarelik bir alan üzerine müze ve kütüphane kuracağız. Bu nedenle ya tarihi bir yapıyı müzeye çevireceğiz, ya da yeni bir bina yaptıracağız. Amacımız 1918 öncesi yaşanan mezalimi dünyaya en iyi ve doğru biçimde anlatmak.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel ise tarihi süreci aktarırken Rusların işgal ettiği Erzurum’dan, Bolşevik ihtilalinin çıkması üzerine ayrıldığını, silahların Ermeni çetelerin eline geçtiğini anımsattı. Ermeni çetelerinin yerleşim birimlerinde vatandaşları toplayarak toplu cinayetler işlediğini ifade eden Erdal Güzel, 1980 sonrası yapılan kazılarda çok sayıda toplu mezar bulunduğunu ve bazı mezarların yabancı gözlemciler eşliğinde açıldığını bildirdi.

KİMLER KATILDI, NERELER ÖNERİLDİ?

Konuşmalardan sonra Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Yavuz Aslan, Prof. Dr. Haldun Özkan, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Tolga Başak, Prof. Dr. Sait Dilek, Doç. Dr. Yasin Topaloğlu, Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, Öğretim görevlisi Yücel Çil, Tarihçi Mustafa Ertek, emekli Albay Sabri Topdağı ve Yazarlar Abdurrahman Zeynal ile Kadir Sabuncuoğlu’dan oluşan ER-VAK üyeleri konuya ilişkin görüşlerini açıkladı.

Müze ve kütüphane için Mecidiye Tabyası, Şair Nefi Ortaokulu, Aziziye Parkı, Üç Kümbetler, KUDAKA binası, Havuzbaşı’ndaki askeri lojmanlar, Hastaneler Caddesindeki Askeri Tedarik Bölge Başkanlığı binası, Erzincan karayolu üzerinde, Dadaşkent yakınında bulunan Kar Tanesi Müzesi gibi yerler önerildi. Bilim adamları, tarihi binalara eklenti ve bölme yapmanın mümkün olmadığını, bu nedenle daha çok yeni bina üzerinde durulması gerektiğini söylediler. Müzede Ermeni mezaliminin yaşandığı yerleşim birimleri için birer oda ayrılmasını, toplu mezarlardan çıkarılan kişisel eşyalar ile kazı haberlerini içeren gazete, dergilerin de bulundurulması istendi.

KÜRKÇÜOĞLU 7 BİN KİTABINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Emre Koç’un da hazır bulunduğu toplantıda Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentiyle Erzurum’un kardeş şehir olması gerektiğini bildirdi. Prof. Dr. Kürkçüoğlu, bu yılın sonunda emekliye ayrılacağını ve Türk- Ermeni ilişkileri konusunda 7 bine yakın kitabı, yeni kurulacak müze ve kütüphanesine bağışlayacağını açıkladı.

Toplantıdan sonra Başkan Mehmet Sekmen, ER- VAK Başkanı Erdal Güzel ve ER-VAK heyetine Şükrü Paşa Mahallesinde eski Semt Garajı yerinde yaptırılan ‘Erzurum Bilim’ yuvasını gezdirdi.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/5-milyon-dolar-bagisla-erzuruma-mezalim-muzesi-kurulacak/