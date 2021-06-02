İran’lı uzman: ‘Zangezur koridoru’ hayata geçirilirse İran’ın güvenliği tehdit altında olacak

Kafkasya Bilimleri Vakfı Müdürü, İran’lı uzman Cafar Khashen Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki son gelişmelere değindi.

Khashen özellikle Ermenistan’ın güney sınır bölgelerinde Azerbaycan ordusunun yerleşmesinin İran için endişeli olduğunu ifade etti.

‘Zangezur koridoru’ hakkında sorusuna cevaben ise İran’lı uzman şu ifadelere yer verdi:

“Eğer Azerbaycan’ın bu açıklaması gerçekleştirilirse Ermenistan ve İran arasındaki kara sınırının faaliyeti duracak ve bu bizim milli menfaatimizi, güvenliğimizi tehdit altına alacak. Yani Ermenistan ile bağlantı kesileceğinden ziyade bölgede İran’ın jeopolitik imkanları da ciddi bir şekilde zaylayacak.”

ERMENİ HABER AJANSI