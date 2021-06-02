İkinci Karabağ sonrası Azerbaycan-Ermenistan müzakereleri ne durumda?

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|Taraflar arasında nihaî barış anlaşmasının imzalanması için, Ermenistan yöneticileri ve kamuoyu önderleri bir an evvel toplumu barışa hazırlamalı ve seçimlerden önce toplumu daha fazla radikalleştirmemeli.
Dr. Cavid Veliyev
Güney Kafkasya’da Azerbaycan’ın kesin zaferiyle sonuçlanan 44 günlük savaşın ardından taraflar arasında hem cephede hem de diplomatik müzakerelerdeki bilek güreşi devam ediyor. Savaş sonrası dönemde bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır harbi devam ederken -ki bu aynı zamanda diplomasi masasında elini kuvvetlendirme amacı taşıyor- diğer taraftan diplomatik müzakereler devam ediyor. Taraflar nihaî barış anlaşmasından önce ilk iki aşamayı büyük oranda tamamladılar ve üçüncü aşamanın şartlarını tartışıyorlar. Bu kapsamda birinci aşama Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 44 günlük savaşı bitiren 10 Kasım bildirisiydi. İkinci aşama 11 Ocak’ta iletişim ve ulaşım hatlarının karşılıklı olarak açılmasına ilişkin anlaşma oldu. Üçüncü aşama ise bugünlerde müzakere konusu olan Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesi anlaşması. 10 Kasım anlaşması bir savaş sonucu imzalanmış olsa da diğer iki anlaşmanın diplomatik müzakereler yoluyla kararlaştırılması barışın sağlanmasına yönelik umut veriyor.
Görünen o ki Ermenistan iç siyasetindeki bazı aktörler, dışardan aldıkları destekle, sınırda provokasyon yapma eğilimindeler. Bu konuda uluslararası toplum dikkatli olmalı. Azerbaycan’ın nihaî bir barış konusundaki şartları ortadadır: iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması.
İkinci Karabağ savaşını kaybetmekle suçlanan Paşinyan, rakipleri tarafından daha fazla taviz vermekle suçlanıyor ve bu durum seçim sürecinde onun aleyhine kullanılıyor. Aslında Ermenistan açısından yapılacak başka bir şey zaten bulunmuyor ve muhalifler bunu yalnızca bir seçim malzemesi olarak kullanmaktalar.
Ermeni uzmanlardan George Vanyan’a göre Ermeni toplumu nihaî barış anlaşmasına henüz hazır değil. Bu aslında son 30 yıldır Ermenistan’ı yönetenlerin ülkede yaratmış olduğu radikal ve milletçi ruh halinin bir sonucu.
Burada üç yönde ulaşım hatlarının açılması konuşuluyor. Birincisi Azerbaycan anakarası ile Nahçıvan Özerk Bölgesi arasındaki demir ve kara yollarının açılması; ikincisi Ermenistan ile Rusya arasındaki demiryolunun Azerbaycan üzerinden açılması; üçüncüsü ise Türkiye, İran ve Gürcistan’ın da katılacağı bölgesel bir ulaşım ağının oluşturulması.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e göre bu hatlar bölgede barış ihtimalini artıracak ve yeni savaşların yaşanmasını engelleyecektir. Bölge devletlerinden Türkiye, İran ve aynı zamanda arabulucu Rusya’nın destek verdiği bu husus Ermenistan’da seçim öncesi ciddi tartışmalara neden olmakta. Uzmanlar bölgesel iletişim ağlarını geliştirme girişiminin seçimlerden önce muhalifler tarafından siyasileştirildiğini düşünüyorlar. Fakat Ermenistan’da muhalefetin gereksiz itirazlarına rağmen bu konuda da süreç devam ediyor. Nikol Paşinyan parlamentoda yaptığı konuşmada “Biz onlara yol vermezsek onlar da bize yol vermeyecektir” diyerek rakiplerine diplomasideki karşılıklılık ilkesini hatırlatmış oldu. Azerbaycan bu yolların yapılması için kendi üzerine düşen altyapı çalışmalarına başladı. Bu durumun aynı zamanda Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasına yönelik de olumlu etkileri olacaktır.
Üçüncü aşama: Azerbaycan-Ermenistan sınır hatlarının belirlenmesi
Bu konu özellikle 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan’ın Laçın rayonu ile Ermenistan’ın Sisyan rayonu arasında bulunan Karagöl bölgesinde yaşanan gerginlikten sonra daha çok gündeme geldi. Bu gerginlik Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un bölgeye ziyareti sırasında yaşandı ve basına yansıyan bilgilere göre bu ziyaret esnasında sınırların belirlenmesi için taraflar arasında taslak bir anlaşma hazırlandı. Basında yer alan söz konusu taslak anlaşmaya göre taraflar arasında sınırların belirlenmesi için bir komisyon kurulacak. Komisyon ilk toplantısını 30 Haziran’da Ermenistan’daki erken seçimlerden sonra gerçekleştirecek. Bu bilgilere göre, taraflar arasındaki sınırlar Sovyet dönemine ait olan 1975-1976 askerî haritalarına göre belirlenecek. Ermenistan’ın hâlâ işgal altında tuttuğu sekiz Azerbaycan köyü var. Ermenistan çoğunlukla “anklav” [1] özelliğine sahip olan bu köylerden de çekilecek.
Fakat bu konuda da Ermenistan’dan farklı seslerin yükseldiği görülüyor. Ermenistan uzun zamandır Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle derin bir “güvenlik” platformu oluşturmuştu. Maalesef işgalin verdiği rahatlıktan dolayı, Ermenistan birçok Azerbaycan köyünü gayrihukuki bir şekilde Ermenistan yasalarıyla kendi sınırlarına kattı ve oralara nüfus yerleştirdi. Azerbaycan ordusu halihazırda bu “Ermeni” köyleriyle doğrudan karşı karşıya gelmiş gibi olduğundan, sınırların belirlenmesinde sadece mevcut haritaların kullanılması da sorun yaratıyor.
Bu durumun Ermenistan’daki seçimin öncesine denk gelmesi ise işi daha da zorlaştırıyor. İkinci Karabağ savaşını kaybetmekle suçlanan Paşinyan, rakipleri tarafından daha fazla taviz vermekle suçlanıyor ve bu durum seçim sürecinde onun aleyhine kullanılıyor. Aslında Ermenistan açısından yapılacak başka bir şey zaten bulunmuyor ve muhalifler bunu yalnızca bir seçim malzemesi olarak kullanmaktalar.
Sadece muhalifler değil, hükümet içinde de pragmatik bir anlaşmaya karşı çıkanlar mevcut. Radikal söylemleriyle bilinen eski Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan sınırların netleştirilmesine ilişkin belgeyi imzalamaktan kaçınırken Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Ermeni kolluk kuvvetlerini sınırların belirlenmesi sürecinde Azerbaycan ordusuna karşı sert önlemler almaya davet etti. Dolayısıyla bu mesele Ermenistan’da bir iç mücadele konusu haline geldiği için, yeni gerginliklerin çıkmasına neden oluyor ve sorunun kısa dönemde barışçıl yolla çözülmesini engelliyor.
Nihaî barış anlaşması önündeki engeller
Dolayısıyla taraflar arasında nihaî barış anlaşmasının imzalanması için, Ermenistan yöneticileri ve kamuoyu önderleri bir an evvel toplumu barışa hazırlamalı ve seçimlerden önce toplumu daha fazla radikalleştirmemeli. Fakat görünen o ki Ermenistan iç siyasetindeki bazı aktörler, dışardan aldıkları destekle, sınırda provokasyon yapma eğilimindeler. Bu konuda uluslararası toplum dikkatli olmalı. Azerbaycan’ın nihaî bir barış konusundaki şartları ortadadır: iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması.
[Dr. Cavid Veliyev Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi’nde şube müdürü olarak çalışmaktadır]
[1] Bir ülkenin sınırları içinde kalmasına rağmen başka bir ülkenin egemenliğinde olan topraklar.
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