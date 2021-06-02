Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’dan Ermeni esirlerin acil iadesini talep etti

AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hollanda, Azerbaycan’da kalan Ermeni esirlerin acilen iade edilmesi gerektiğini vurguladı. Hollanda Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Sigrid Kaag, ülkesinin Parlamentosu’na ilettiği mektupta konuyla ilgili ayrıntılar paylaştı.

Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçiliği’nin paylaştığı habere göre Hollanda, Ermenistan-Azerbaycan sınırından silahlı güçlerin hemen geri çekilmesinin ve müzakere masasına dönülmesinin önemini vurguladı.

Aynı zamanda, Segers ve Van der Staaij’in önerisine göre, kültürel mirasın korunmasını değerlendiren UNESCO uzman heyetinin hemen bölgeye gönderilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği’nin, Hollanda’nın inisiyatifi ile 28 Mayıs tarihinde yeni bir ortak açıklama yayınladığını duyurdu. Açıklamada AB, Ermenistan–Azerbaycan sınırındaki gelişmelerden dolayı endişelerinin dile getirerek, gerginliğin azaltılmasının önemine vurgu yaptı.

Silahlı güçleri sınırdan hemen geri çekme çağırısını yapan AB, sınır çalışmalarının sadece ve sadece müzakere yoluyla netleştirmek gerektiğini hatırlattı. Azerbaycan’a ise, Ermeni esirleri hemen iade etme çağrısı yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI