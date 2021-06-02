Hazırlık maçında Ermenistan Milli Takımı Dünya ikincisi olan Hırvatistan ile berabere kaldı

Ermenistan Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası elemelerinde başarılı maçlardan sonra Ermenistan Milli Takımı bu sefer hazırlık maçlar çerçevesinde 1 Haziran’da 2018 yılında dünya ikincisi olan Hırvatistan Milli Takımıyla karşılaştı.

Maçın ilk dakikalarında Ermenistan gole çok yaklaştı, fakat daha sonra Hırvatistan üstünlük sağlamaya başladı ve maçın 23’üncü dakikasında durumu 1:0 yaptı.

İlk yarı Hırvatistan’ın 1:0’lık üstünlüğüyle de sona erdi.

İkinci yarıda Hırvatistan yine üstünlük sağladığına rağmen Ermenistan 71’inci dakikasında berbaerliği yakaladı.

Maçın son dakikalarında Ermenistan galibiyet kazanmaya çok yakındı, ama ataklar golle sonuçlanmadı. Böylece maç 1:1 sona erdi. Ermenistan’ın bir sonraki hazırlık maçı 5 Haziran’da İsveç Milli Takımı’yla olacak.

ERMENİ HABER AJANSI