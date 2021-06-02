Doktor kardeşlerden, babaya duygusal veda

Hacettepe Üniversitesi’nin Hataylı başarılı iki doktoru Gazi ve Emre Huri baba acısı yaşadı. Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Uygulama, Eğitim ve Araştırma Merkezi (Hacettepe STEM) Müdürü, Üroloji Profesörü Emre Huri ile Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, TÜBA-GEBİP ödüllü Gazi Huri’nin babası, Antakya’nın tanınmış işadamı Mişel Huri’nin cenazesi 3 Haziran Perşembe günü saat:16.00’de Antakya Ortodoks Kilisesi’nden kaldırılacak. Kilise salonunda taziye alınmayacağından, taziyelerin telefonla yapılacağı öğrenildi.

Başarılı doktorlardan Gazi Huri, ‘Canım Babam seni çok seviyorum…Bizler var oldukça sen de var olacaksın…Işıklar içinde uyu.. Seni çok seviyoruz’, Emre Huri ise ‘Bugün senin günün canım babam. Gözün arkada kalmasın. Hiçbir şey Ölmez Her şey Yaşar. Seni Çok Seviyoruz. Dualarımız hep seninle” şeklindeki duygusal mesajlarla babalarına veda etti.

https://sozgazetesi.com.tr/2021/06/02/doktor-kardeslerden-babaya-duygusal-veda/