BM Ermenistan’a 230 milyon dolarlık destek sağlayacak

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Mher Grigoryan, BM Ermenistan Daimi Koordinatörü Shombi Sharp ile ‘Ermenistan için BM Kalkınma programı 2021-2025’ belgesi imzaladılar.

Kalkınmak için milli önceliklerinin temelinde oluşturulan anlaşma BM’in Ermenistan’da faaliyet gösteren 20 kuruluşların toplu önerisi kapsıyor.

Bu öneriyle Ermeni halkına yönelik 230 milyon dolar maddi destek sağlanması öngörülüyor.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Vekili Mher Grigoryan’ın sözlerine göre anlaşmada yer alan bütün alanlar Ermenistan için büyük önem taşıyorlar.

İmzalanan bu anlaşma Birleşmiş Milletler’in en önemli stratejik belgesidir ve BM tüm kuruluşların ilerideki 5 yılda Ermenistan’daki faaliyetlerini belirlemeye amaçlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI