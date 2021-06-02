Balat Aya Dimitri Kilisesi’nin Tarihi Duvarları Temizlendi

İstanbul Fatih – Ayvansaray mahallesinde bulunan Aya Dimitri Rum Ortodoks Kilisesi’nin duvarları kimliği belirsiz kişilerce yazılar yazılarak tahrip edilmiş, mahalle sakinleri bu durumu yetkili mercilere bildirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Tarihi kilisenin duvarlarını temizledi.

Olaya ilişkin açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’tan geldi. Polat, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklama; ”Balat Aya Dimitri Kilisesi’nin tarihi duvarlarının çok kötü durumda olduğunu mahalleliler bize iletmişti. İBB Miras restorasyon ekibimiz hemen müdahale edip temizliklerini yaptı. İBB Miras işte tam da bu yüzden var ama ne olur tarihi kutsal alanları beraber koruyalım” açıklamasında bulundu.

Balat Aya Dimitri Kilisesi’nin tarihi duvarlarının çok kötü durumda olduğunu mahalleliler bize iletmişti.



İBB Miras restorasyon ekibimiz hemen müdahale edip temizliklerini yaptı. İBB Miras işte tam da bu yüzden var ama ne olur tarihi kutsal alanları beraber koruyalım #İBBMiras pic.twitter.com/oj0o2y0E4r — Mahir Polat (@mhrpolat) June 1, 2021

Kilisenin duvarlarını temizlenmiş olarak gören mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’na ve ekibine teşekkürlerini sundular.

https://haber.sat7turk.com/balat-aya-dimitri-kilisesinin-tarihi-duvarlari-temizlendi/