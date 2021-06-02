Avustralya Arap Birliği, Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısında bulundu

Avustralya Arap Birliği, Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle ülke hükümetini, Ermeni, Suryani ve Rum Soykırımı’nı tanımaya çağırdı.

Avustralya Ermeni Davası Konseyi, Birlik tarafından Başbakan Scott Morrison’a iletilen mektupta, “Avustralya’yı, Ermeni Soykırımı’nın tanınması yönünde adımlar atan ülkelere katılma çağrısını yapıyoruz” ifadelerine yer verildiğini bildirdi.

Avustralya Ermeni toplumu adına Arap Birliği’ne bu destekten dolayı teşekkürlerini ileten Konsey İcra Müdürü Hayk Kayseryan, “Onların sesi, bizim adalet çağrılarımızı güçlendiriyor” yorumunu yaptı.

Avustralya Arap Birliği, bu ülkede yaşayan 22 ülke temsilcilerinin çıkarlarını koruyan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Birlik, sosyal adaletin sağlanmasına ve toplumsal hayat şartlarının iyileştirilmesine odaklı çalışmalar yapıyor.

ERMENİ HABER AJANSI