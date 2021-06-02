AB’nin Ermenistan Büyükelçisi, Syunik idari bölgesini ziyaret etti

Avrupa Birliği’nin Ermenistan Büyükelçisi Andrea Wiktorin, Syunik idari bölgesinni ve Meghri şehrini ziyaret etti.

Ermenistan–İran sınır bölgesinde Ermenistan Devlet Gelir Komitesi’nin temsilcileriyle bir araya gelen Büyükelçi, BM ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından finanse edilen Meghri sınır kapısının modernizasyonuna yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taraflar, sınır kapısının imar çalışmalarının mümkün olduğu kadar çabuk başlaması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Büyükelçi Wiktorin, bu projenin, Avrupa Birliği, EBRD ve Ermenistan vatandaşları için büyük önem taşıdığını vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI