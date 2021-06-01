Yunanistan ile kapılar açıldı! Pozitif gündem hedefine ulaşıldı

Yorgo KIRBAKİ

Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi için ‘pozitif gündem’ amacıyla Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yunanistan’a yaptığı ziyaret olumlu bir havada gerçekleşti. Taraflar, işbirliği projelerine hız verilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla “pozitif gündeme” öncelik verilmesi için gerçekleştirdiği Atina ziyareti, hedefine ulaştı. İlişkilerde “pozitif gündem”e öncelik verilmesinde anlaşan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi sırasında bir araya gelmeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını kararlaştırdı.

Atina’daki görüşmede, COVID-19 sertifikalarının karşılıklı tanınması mutabakatına da varıldı. Artık aşı olan ya da PCR testi negatif çıkan iki ülke vatandaşları, karşılıklı seyahat edebilecekler. Çavuşoğlu ve Dendias ayrıca ekonomi, ticaret, enerji, turizm gibi çeşitli alanlarda 25 işbirliği projesine hız verilmesi için görüş birliğine vardı.

AÇIKLAMALAR 9 DAKİKA SÜRDÜ

Görüşmede Ege, Doğu Akdeniz, terör (PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin Yunanistan’daki faaliyetleri), azınlıklar, düzensiz göç ve Kıbrıs dahil tüm önemli meseleler de bir kez daha masaya yatırıldı. İki bakanın Atina’daki görüşmelerinden sonra basın açıklamaları sadece 9 dakika sürdü. Oysa 15 Nisan’da yapılan ve Dendias’ın itham ve suçlamaları yüzünden gerilen Ankara’daki basın toplantısının süresi çok daha uzundu. Atina’da basın toplantısındaki ortam, hiçbir şekilde Ankara’da 45 gün önce yaşananları hatırlatmadı.

‘DİYALOG KESİNTİSİZ SÜRMELİ’

Çavuşoğlu açıklamalarında şunları söyledi: “Uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz ve görüş ayrılıklarımız var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkar ile saygı temelinde çözmek istiyoruz. Diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bunun için her iki tarafta da gerekli irade mevcut. Biz Yunanistan ile önkoşulsuz her alanda görüşmeye, diyaloğa hazırız.” Dendias ise “Hem ikili, hem de Türkiye-AB ilişkilerini konuştuk. Farklı, bu arada sayısı az olmayan ciddi konularda da birbirine tamamen zıt görüşlerimiz olduğunun bilincindeyiz. İlişkilerin zaman içinde aşamalı olarak düzelmesi yolunda bir ilk yakınlaşma sağlandı” dedi.

ANADOLU EFES’İN BAŞARISI

Son derece sakin bir ortamda geçen basın toplantısında, Anadolu Efes’in başarısı da gündeme geldi. Dendias, Anadolu Efes basketbol takımının Euroleague şampiyonluğu için Çavuşoğlu’nu tebrik etti. Çavuşoğlu da “Anadolu Efes’in başarısı muhteşem. Finali izleyebilmem için dünkü (önceki gün) yemeği hızlandırdığın için sana (Dendias’a) teşekkür ederim. Umarım gelecek sene finali Türk ve Yunan takımları oynar” şeklinde konuştu.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün önce Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüştü. Bu görüşmeye Dendias da katıldı. Yunan kaynaklar, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin olumlu havada geçtiğini ve tarafların “pozitif gündem” için iradelerini dile getirdiklerini belirttiler. Miçotakis, ‘Megaro Maksimu’ binası kapısına kadar çıkarak Çavuşoğlu’nu uğurladı.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Çavuşoğlu ile Dendias, başbakanlık ofisinin bulunduğu İrodu Attiku sokağından, birkaç yüz metre mesafedeki Vasilisis Sofias caddesinde Türk, Yunan ve AB bayraklarının dalgalandıkları Dışişleri Bakanlığı binasına yayan gittiler. Dendias yol üstünde bulunan parlamento, müze ve yabancı büyükelçilik binaları hakkında Çavuşoğlu’ya bilgi verdi.

YUMUŞAMANIN İLK SİNYALİ

Türk-Yunan ilişkilerinde pozitif gündeme öncelik verilmesi kararının ilk sinyali, geçen pazar gecesi, Atina’nın sembolü sayılan tarihi Akropolis mabedi manzarası eşliğinde yenen akşam yemeğinde görüldü. Dendias, ‘Dionysos Zonars’ restoranında Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. İki bakan, maskelerini çıkarıp çok samimi bir şekilde kucaklaştı. Söz konusu kucaklaşma, Yunan medyasının marjinal ve fanatik bölümünü rahatsız etti.

‘İKİ KOMŞUYA YARAŞIR BİR DİYALOG OLDU’

Güvenilir kaynaklar, Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretini değerlendirirken Yunan tarafının, Türk Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti çok iyi ağırladıklarını belirtti. “İki komşuya yaraşır bir diyalog oldu. Birçok konuda değişik tutumlara sahip olmanın, diyaloğa engel olmadığı kanıtlandı” diyen kaynaklar, bu durumun görüş ayrılıklarının Atina’daki görüşmede ele alınmadığı anlamına gelmediğini vurguladı. Aynı kaynaklar, “Önemli olan üslup ve metodolojide anlaşmak” diye de ekledi.

Hürriyet Gazetesi