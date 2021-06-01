Türkiye menşeli ürünlerin Ermenistan’a ithal yasağı uzatılacak

Türkiye menşeli ürünlerin Ermenistan’a ithal yasak süresi uzatılabilir. Ermenistan Ekonomi Baknlığı, bunu öngören karar tasarısını hükümete sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de üretilen ürünlerin Ermenistan’a ithali, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 6 aylık süreyle yasaklanmıştı. Bu süre, 1 Temmuz’da sona eriyor.

Hatırlanacağı üzere, 2019 yılında Türkiye’den Ermenistan’a toplam 268.1 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi. Türkiye’den Ermenistan’a en çok giyim, narenciye, araç ve makineler, petrol ve petrol ürünleri ithal ediliyor.

ERMENİ HABER AJANSI